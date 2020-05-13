МВД подготовило восемь воздушных судов для эвакуации больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Министерство внутренних дел подготовило 8 воздушных судов для аэромедицинской эвакуации людей, больных коронавирусом, если это потребуется. Об этом заявил на внеочередном заседании ВР во время часа вопросов к правительству Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Подготовлена другая инфраструктура, включая санавиацию. Подготовлено 8 воздушных судов системы МВД, готовых к аэромедицинской эвакуации людей в случае такой необходимости", - сказал Шмыгаль.
По его словам, нашим больницам сегодня не нужно выбирать кого лечить, а кого - нет.
"Спасены тысячи человеческих жизней, это, безусловно, заслуга карантинных мероприятий и врачей", - сказал Шмыгаль.
Напомним, как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, эвакуация украинцев из-за границы специальными рейсами будет происходить постепенно и контролируемо - в формате до 4 самолетов в сутки.