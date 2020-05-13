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МВС підготувало вісім повітряних суден для евакуації хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністерство внутрішніх справ підготувало 8 повітряних суден для аеромедичної евакуації людей, хворих на коронавірус, якщо це буде потрібно. Про це заявив на позачерговому засіданні ВР під час години запитань до уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

МВС підготувало вісім повітряних суден для евакуації хворих на COVID-19

“Підготовлена інша інфраструктура, включно з санавіацією. Підготовлено 8 повітряних суден системи МВС, готові до аеромедичної евакуації людей у разі такої потреби”, - сказав Шмигаль.

За його словами, нашим лікарням сьогодні не потрібно обирати кого лікувати, а кого - ні.

“Врятовано тисячі людських життів, це, безумовно, заслуга карантинних заходів та лікарів”, - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, як повідомив Президент України Володимир Зеленський, евакуація українців з-за кордону спеціальними рейсами буде відбуватись поступово та контрольовано - у форматі до 4 літаків на добу.

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