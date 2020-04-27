Зеленський пояснив, як відбуватиметься евакуація українців з-за кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Евакуація українців з-за кордону спеціальними рейсами буде відбуватись поступово та контрольовано - у форматі до 4 літаків на добу. Про це під час відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
Так, усі пасажири, які повернуться в Україну, будуть розподілені на дві групи.
“Перша — це більшість, яка має смартфони і зможе пройти обов’язкову самоізоляцію у себе в помешканнях завдяки мобільному додатку „Дій вдома“. Він допоможе медикам та нашим поліцейським контролювати процес.
Інша частина громадян — близько 10%, які не мають смартфонів, пройдуть обсервацію в класичному форматі — тобто у підготовлених державою локаціях”, — розповів Зеленський.
Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури України в неділю, 26 квітня, анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу, щоб українці, які хочуть повернутися додому в умовах пандемії COVID-19, мали таку змогу.