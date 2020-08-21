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МВД инициирует изменения в избирательный кодекс

Киев • УНН

 • 15524 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Министерство внутренних дел инициировало изменения в избирательный кодекс и готовится к обеспечению прозрачности избирательного процесса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на МВД.

МВД инициирует изменения в избирательный кодекс

"Министерство внутренних дел инициировало изменения в избирательный кодекс и готовится к обеспечению прозрачности избирательного процесса", - говорится в сообщении.

По словам Авакова, на сегодняшний день срок охраны избирательных участков - 8 дней до выборов.

"Это очень большая нагрузка на весь личный состав. Поэтому, мы будем исходить из инициативы - охрана участков три дня. Эту инициативу уже рассматривает соответствующий комитет Верховной Рады", - отметил Аваков.

Также Аваков отметил на необходимости скорректировать некоторые положения законодательства, когда речь идет о перерегистрации людей накануне выборов, "то есть то, что пришло на смену открепительным талонам".

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД может обеспечить проведение честных и прозрачных местных выборов и призвал участников избирательного процесса действовать в рамках закона.

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