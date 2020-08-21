МВС ініціює зміни до виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Міністерство внутрішніх справ ініціювало зміни до виборчого кодексу і готується до забезпечення прозорості виборчого процесу. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН із посиланням на МВС.
"Міністерство внутрішніх справ ініціювало зміни до виборчого кодексу і готується до забезпечення прозорості виборчого процесу", - йдеться у повідомленні.
За словами Авакова, на сьогоднішній день термін охорони виборчих дільниць – 8 днів до виборів.
"Це дуже велике навантаження на весь особовий склад. Тому, ми будемо виходити з ініціативи – охорона дільниць три дні. Цю ініціативу вже розглядає відповідний комітет Верховної ради", - зазначив Аваков.
Також Аваков наголосив на необхідності скорегувати деякі положення законодавства, коли йдеться про перереєстрацію людей напередодні виборів, "тобто те, що прийшло на зміну відкріпним талонам".
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що МВС може забезпечити проведення чесних та прозорих місцевих виборів та закликав учасників виборчого процесу діяти в рамках закону.