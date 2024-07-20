Пограничники призвали туристов воздержаться от посещения закрытых горных маршрутов, ведь могут встретить опасных "жителей" Карпат - медведей. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.

"Предупреждаем об опасных "жителях" Карпат - медведях. Встретить следы дикого зверя в этой местности для пограничников - уже привычное дело, чего не скажешь о случайном "туристе". Ведь скорость движения медведя по горным склонам поражает - до 50 км/ч. Вряд ли стоит соревноваться и доказывать преимущество в этом случае. Поэтому предостерегаем: воздержитесь от посещения закрытых горных маршрутов, поскольку это может угрожать вашей жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

На видео, которое опубликовало ГПСУ, пограничники показали следы от лап, а также самого медведя, снятого на дрон с тепловизором.

"Мишка ходил. Лапки. Я бы его попросил, чтобы помог потянуть машину, но он неразговорчивый. Где-то ушел", - пошутил пограничник на фоне застрявшей в грязи машины.

Напомним

В связи с военными действиями рф в Украине и запретом охоты, покой от охотников нашли медведи. Сейчас следы крупнейшего в мире хищника находят жители или туристы, которые спускаются горными тропами на территории Карпат.