Может стать самым богатым олигархом еще во время войны, - эксперт о новых 2 млрд грн в декларации Порошенко

ukenru
Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
12:20 • 20016 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
11:00 • 42362 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
10:49 • 57237 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
09:49 • 66370 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
08:51 • 102201 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 105052 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Эксклюзив
Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
 • 115403 просмотра

Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

Эксклюзив
Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
 • 116497 просмотра

Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

Эксклюзив
ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП
 • 114645 просмотра

ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП

Эксклюзив
"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"
 • 106555 просмотра

"Непрофессионализм или коррупция": эксперт раскритиковал АРМА за игнорирование интересов "Ощадбанка“ в конкурсе на управляющего для "Гулливера"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
Шесть российских Ту-95МС замечены в небе: куда направляются стратегические бомбардировщики

Шесть российских Ту-95МС замечены в небе: куда направляются стратегические бомбардировщики

 • 81747 просмотра
Атаки оккупантов на Херсонщине: пострадали мирные жители и повреждена инфраструктура

Атаки оккупантов на Херсонщине: пострадали мирные жители и повреждена инфраструктура

 • 62702 просмотра
Трамп о войне рф против Украины: "Это должно прекратиться"

Трамп о войне рф против Украины: "Это должно прекратиться"

 • 75468 просмотра
Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

08:59 • 39310 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

11:53 • 42569 просмотра
публикации
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

11:53 • 42569 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

08:51 • 102211 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 121189 просмотра
Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

 • 138508 просмотра
Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых
Эксклюзив

 • 157332 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ариана Гранде появилась на премьере мюзикла «Ведьма» со своим новым парнем

Ариана Гранде появилась на премьере мюзикла «Ведьма» со своим новым парнем

12:33 • 8765 просмотра
Самый сексуальный мужчина в мире выглядит мрачным: чуть ранее лауреат звания Джон Красински получил "порцию троллинга"

Самый сексуальный мужчина в мире выглядит мрачным: чуть ранее лауреат звания Джон Красински получил "порцию троллинга"

10:44 • 22467 просмотра
Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

08:59 • 39310 просмотра
Трамп пошутил о "постоянном" присутствии Маска в Мар-а-Лаго: "не могу выгнать его отсюда"

Трамп пошутил о "постоянном" присутствии Маска в Мар-а-Лаго: "не могу выгнать его отсюда"

08:23 • 25941 просмотра
Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

Редкую черепаху спасли за 8000 километров от родного дома

 • 102545 просмотра
Актуальное
Может стать самым богатым олигархом еще во время войны, - эксперт о новых 2 млрд грн в декларации Порошенко

Может стать самым богатым олигархом еще во время войны, - эксперт о новых 2 млрд грн в декларации Порошенко

Киев  •  УНН

 • 5715 просмотра

Read in English

Может стать самым богатым олигархом еще во время войны - эксперт о новых 2 млрд грн в декларации Порошенко

С началом широкомасштабного вторжения доходы лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко выросли в 25 раз. Только за 10 месяцев 2024 года Порошенко обогатился почти на 4 миллиарда гривен и имеет все шансы стать самым богатым олигархом страны, - пишет политолог Петр Олещук.

"Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко собственным примером доказал, что война - это обогащение. Только за октябрь он прирос почти двумя (!) миллиардами гривен. Если заглянуть в декларации Порошенко, увидим, что настоящее обогащение пришло к Петру Алексеевичу именно в войну", - пишет Петр Олещук.

Олещук обращает внимание на то, что в довоенный 2021 год Порошенко показал доход лишь в 162 млн грн, в 2022 году - уже в 9 раз больше: 1 млрд 435 млн грн. А 2023 год вообще завершил с 1 млрд 440 млн грн на счетах. Однако, самым успешным годом олигарха стал 2024-й, который еще не закончился.

"Только за 10 месяцев 2024 года Порошенко стал богаче почти на 4 миллиарда гривен! Еще год не закончился, а он уже получил денег в 25 раз больше, чем за год до войны", - отмечает эксперт.

Олещук также сравнивает увеличение доходов Порошенко во время войны с сокращением состояния других олигархов: активы самого богатого человека Украины Рината Ахметова сократились на 64% (минус 365 млрд гривен). Второе место в рейтинге самых богатых украинцев Виктор Пинчук за годы войны потерял 20 миллиардов гривен.

"Только Порошенко не просто поднялся с 12-го на 3 место ТОП-олигархов, но и рекордно ускорил свое обогащение. Сейчас его кошелек ежемесячно становится толще на 1-2 млрд грн. Самое интересное, что судя по темпам обогащения, "главный оппозиционер" еще за время войны имеет все шансы стать главным олигархом Украины", - резюмирует Петр Олещук.

Как сообщалось ранее, военные обвинили Порошенко в том, что он пиарится на ВСУ за счет денег, которые получил с ценных бумаг, купленных за неуплаченные в Украине налоги.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина