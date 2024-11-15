Может стать самым богатым олигархом еще во время войны, - эксперт о новых 2 млрд грн в декларации Порошенко

С началом широкомасштабного вторжения доходы лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко выросли в 25 раз. Только за 10 месяцев 2024 года Порошенко обогатился почти на 4 миллиарда гривен и имеет все шансы стать самым богатым олигархом страны, - пишет политолог Петр Олещук.

"Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко собственным примером доказал, что война - это обогащение. Только за октябрь он прирос почти двумя (!) миллиардами гривен. Если заглянуть в декларации Порошенко, увидим, что настоящее обогащение пришло к Петру Алексеевичу именно в войну", - пишет Петр Олещук.

Олещук обращает внимание на то, что в довоенный 2021 год Порошенко показал доход лишь в 162 млн грн, в 2022 году - уже в 9 раз больше: 1 млрд 435 млн грн. А 2023 год вообще завершил с 1 млрд 440 млн грн на счетах. Однако, самым успешным годом олигарха стал 2024-й, который еще не закончился.

"Только за 10 месяцев 2024 года Порошенко стал богаче почти на 4 миллиарда гривен! Еще год не закончился, а он уже получил денег в 25 раз больше, чем за год до войны", - отмечает эксперт.

Олещук также сравнивает увеличение доходов Порошенко во время войны с сокращением состояния других олигархов: активы самого богатого человека Украины Рината Ахметова сократились на 64% (минус 365 млрд гривен). Второе место в рейтинге самых богатых украинцев Виктор Пинчук за годы войны потерял 20 миллиардов гривен.

"Только Порошенко не просто поднялся с 12-го на 3 место ТОП-олигархов, но и рекордно ускорил свое обогащение. Сейчас его кошелек ежемесячно становится толще на 1-2 млрд грн. Самое интересное, что судя по темпам обогащения, "главный оппозиционер" еще за время войны имеет все шансы стать главным олигархом Украины", - резюмирует Петр Олещук.

Как сообщалось ранее, военные обвинили Порошенко в том, что он пиарится на ВСУ за счет денег, которые получил с ценных бумаг, купленных за неуплаченные в Украине налоги.