МЗ внедрит систему отслеживания лекарств в различных аптеках
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Минздрав работает над внедрения электронной системы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий e-Stock. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил во время селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшейся под председательством Зеленского, передает УНН.
Детали
Эта система будет предоставлять информацию о наличии тех или иных лекарств в отечественных больницах. Отметим, что Зеленский попросил присоединиться к процессу вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, чтобы ускорить запуск этой системы.
Дополнение
В прошлом году Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом по технико-юридическими правками законопроект № 3615-1 "О внесении изменений в статью 19 Закона Украины “О лекарственных средствах “относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами”.
В октябре 2020 Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами.