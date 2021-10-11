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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 108797 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 105520 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104724 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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МЗ внедрит систему отслеживания лекарств в различных аптеках

МЗ внедрит систему отслеживания лекарств в различных аптеках

Киев  •  УНН

 • 16070 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Минздрав работает над внедрения электронной системы управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий e-Stock. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил во время селекторного совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшейся под председательством Зеленского, передает УНН.

Детали

Эта система будет предоставлять информацию о наличии тех или иных лекарств в отечественных больницах. Отметим, что Зеленский попросил присоединиться к процессу вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, чтобы ускорить запуск этой системы.

Дополнение

В прошлом году Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом по технико-юридическими правками законопроект № 3615-1 "О внесении изменений в статью 19 Закона Украины “О лекарственных средствах “относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами”.

В октябре 2020 Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами.

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