МОЗ впровадить систему відстеження ліків у різних аптеках

Деталі

Ця система надаватиме інформацію щодо наявності тих чи інших ліків у вітчизняних лікарнях. Відзначимо, що Зеленський попросив долучитися до процесу віце-прем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, щоб прискорити запуск цієї системи.

Доповнення

Минулого року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками законопроект № 3615-1 “Про внесення змін до статті 19 Закону України „Про лікарські засоби“ щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами”.

В жовтні 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.



