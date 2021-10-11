МОЗ впровадить систему відстеження ліків у різних аптеках
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. МОЗ працює над впровадження електронної системи управління запасами лікарських засобів і медичних виробів e-Stock. Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив під час селекторної наради з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням Зеленського, передає УНН.
Деталі
Ця система надаватиме інформацію щодо наявності тих чи інших ліків у вітчизняних лікарнях. Відзначимо, що Зеленський попросив долучитися до процесу віце-прем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, щоб прискорити запуск цієї системи.
Доповнення
Минулого року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками законопроект № 3615-1 “Про внесення змін до статті 19 Закону України „Про лікарські засоби“ щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами”.
В жовтні 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.