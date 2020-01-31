Минздрав: в ряде пунктов пересечения границы усилили медконтроль из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине, в отдельных пунктах пересечения государственной границы, усилили меры по медицинскому контролю. Об этом во время брифинга относительно распространения нового коронавируса сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, передает корреспондент УНН.
"Я могу сообщить о том, что в течение всей этой недели происходят комплексные мерероприятия в Министерстве здравоохранения, Центре общественного здоровья, в других ведомствах... У нас налажено тесное сотрудничество с Государственной пограничной службой, и в отдельных пунктах пересечения государственной границы усиленно мероприятия по медицинскому контролю", - сказал Коваль.
Он также добавил, что было налажено сотрудничество с международными аэропортами, в частности с аэропортом "Борисполь".
Напомним, из-за ситуации с распространением в Китае и за его пределами нового смертельного коронавируса международный аэропорт "Борисполь" с 23 января работает в усиленном режиме.
Также напомним, количество жертв коронавируса достигло 213 человек.