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Минздрав: в ряде пунктов пересечения границы усилили медконтроль из-за коронавируса

Киев • УНН

 • 10640 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине, в отдельных пунктах пересечения государственной границы, усилили меры по медицинскому контролю. Об этом во время брифинга относительно распространения нового коронавируса сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, передает корреспондент УНН.

Минздрав: в ряде пунктов пересечения границы усилили медконтроль из-за коронавируса

"Я могу сообщить о том, что в течение всей этой недели происходят комплексные мерероприятия в Министерстве здравоохранения, Центре общественного здоровья, в других ведомствах... У нас налажено тесное сотрудничество с Государственной пограничной службой, и в отдельных пунктах пересечения государственной границы усиленно мероприятия по медицинскому контролю", - сказал Коваль.

Он также добавил, что было налажено сотрудничество с международными аэропортами, в частности с аэропортом "Борисполь".

Напомним, из-за ситуации с распространением в Китае и за его пределами нового смертельного коронавируса международный аэропорт "Борисполь" с 23 января работает в усиленном режиме.

Также напомним, количество жертв коронавируса достигло 213 человек.

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