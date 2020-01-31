МОЗ: у низці пунктів перетину кордону посилили медконтроль через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україні, в окремих пунктах перетину державного кордону, посилили заходи з медичного контролю. Про це під час брифінгу щодо поширення нового коронавірусу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль, передає кореспондент УНН.
"Я можу повідомити про те, що протягом всього цього тижня відбуваються комплексні заходи в Міністерстві охорони здоров’я, Центрі громадського здоров’я, в інших відомствах…У нас налагоджено тісну співпрацю з Державною прикордонною службою, і в окремих пунктах перетину державного кордону посилено заходи з медичного контролю", - сказав Коваль.
Він також додав, що було налагоджено співпрацю з міжнародними аеропортами, зокрема з аеропортом "Бориспіль".
Нагадаємо, через ситуацію з поширенням у Китаї та за його межами нового смертельного коронавірусу міжнародний аеропорт "Бориспіль" з 23 січня працює у посиленому режимі.
Також нагадаємо, кількість жертв коронавірусу досягла 213 осіб.