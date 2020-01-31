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МОЗ: у низці пунктів перетину кордону посилили медконтроль через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україні, в окремих пунктах перетину державного кордону, посилили заходи з медичного контролю. Про це під час брифінгу щодо поширення нового коронавірусу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль, передає кореспондент УНН.

МОЗ: у низці пунктів перетину кордону посилили медконтроль через коронавірус

"Я можу повідомити про те, що протягом всього цього тижня відбуваються комплексні заходи в Міністерстві охорони здоров’я, Центрі громадського здоров’я, в інших відомствах…У нас налагоджено тісну співпрацю з Державною прикордонною службою, і в окремих пунктах перетину державного кордону посилено заходи з медичного контролю", - сказав Коваль.

Він також додав, що було налагоджено співпрацю з міжнародними аеропортами, зокрема з аеропортом "Бориспіль".

Нагадаємо, через ситуацію з поширенням у Китаї та за його межами нового смертельного коронавірусу міжнародний аеропорт "Бориспіль" з 23 січня працює у посиленому режимі.

Також нагадаємо, кількість жертв коронавірусу досягла 213 осіб.

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