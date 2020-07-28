Минздрав планирует к концу года приобрести около 400 "скорых"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 40263 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102389 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107300 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134594 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111007 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131970 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102174 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102610 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104455 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав планирует к концу года приобрести около 400 "скорых"

Минздрав планирует к концу года приобрести около 400 "скорых"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Министерство здравоохранения Украины до конца текущего года планирует организовать закупку примерно 380-400 машин экстренной медицинской помощи классов "B" и "C". Об этом на брифинге во вторник сказал министр Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Требует существенного обновления автопарк наших скорых. Если посмотреть в целом по стране, то соответствующих карет скорой, которые либо старше 10 лет, или просто находятся на балансе или не используются - таких машин по стране 1807, которые нуждаются в немедленной замене. В этом году мы планируем сделать соответствующую закупку - порядка 380-400 автомобилей", - сказал министр.

По его словам, это будут автомобили класса B и C, которые будут распределены по областям.

Как сообщалось в УНН, ранее Степанов призвал существенно увеличить штрафы за непропуск карет "скорой" на дорогах.

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