МОЗ планує до кінця року придбати близько 400 "швидких"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України до кінця поточного року планує організувати закупівлю приблизно 380-400 машин екстреної медичної допомоги класів "B" і "C". Про це на брифінгу у вівторок сказав міністр Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Потребує суттєвого оновлення автопарк наших швидких. Якщо подивитись загалом по країні, то відповідних карет швидкої, які або старше 10 років, або просто знаходяться на балансі або не використовуються - таких машин по країні 1807, які потребують негайної заміни. У цьому році ми плануємо зробити відповідну закупівлю - порядка 380-400 автомобілів", - сказав міністр.
З його слів, це будуть автомобілі класу B і C, які будуть розподілені по областях.
Як повідомлялося в УНН, раніше Степанов закликав суттєво збільшити штрафи за непропуск карет "швидкої" на дорогах.