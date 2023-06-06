Минздрав: на Херсонщине больницы и аптеки обеспечены питьевой водой и лекарствами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В Херсонской области, после подрыва рф Каховской ГЭС и попадания турбинного масла в водоемы, все больницы обеспечены питьевой водой и запитаны от генераторов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что на территории Херсонщины продолжают работу 29 бригад экстренной медицинской помощи. Также наготове находятся бригады “скорой” из соседних областей, которые будут привлечены в случае необходимости. Также в Минздраве заявили, что в аптеках есть достаточный объем лекарств, в частности сорбентов и антибиотиков.
В Минздраве также призвали жителей пострадавших населенных пунктов пить только бутилированную воду и неукоснительно следовать указаниям спасателей по дальнейшей эвакуации.
Напомним
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Сейчас Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
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