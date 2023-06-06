МОЗ: на Херсонщині лікарні та аптеки забезпечені питною водою і ліками
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. В Херсонський області, після підриву рф Каховської ГЕС та потрапляння турбінного масла у водойми, всі лікарні забезпечені питною водою та заживлені від генераторів. Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров'я, пише УНН.
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Повідомляється , що на території Херсонщини продовжують роботу 29 бригад екстреної медичної допомоги. Також напоготові перебувають бригади “швидкої” з сусідніх областей, які будуть залучені в разі нагальної потреби. Також в МОЗ заявили, що в аптеках є достатній об'єм ліків, зокрема сорбентів та антибіотиків.
В МОЗ також закликали мешканців постраждалих населених пунктів пити лише пляшкову воду та неухильно дотримуватися вказівок рятувальників щодо подальшої евакуації.
Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Зараз Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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