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МОЗ: на Херсонщині лікарні та аптеки забезпечені питною водою і ліками

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. В Херсонський області, після підриву рф Каховської ГЕС та потрапляння турбінного масла у водойми, всі лікарні забезпечені питною водою та заживлені від генераторів. Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров'я, пише УНН

МОЗ: на Херсонщині лікарні та аптеки забезпечені питною водою і ліками

Деталі

Повідомляється , що на території Херсонщини продовжують роботу 29 бригад екстреної медичної допомоги. Також напоготові перебувають бригади “швидкої” з сусідніх областей, які будуть залучені в разі нагальної потреби. Також в МОЗ заявили, що в аптеках є достатній об'єм ліків, зокрема сорбентів та антибіотиків.

В МОЗ також закликали мешканців постраждалих населених пунктів пити лише пляшкову воду та неухильно дотримуватися вказівок рятувальників щодо подальшої евакуації.

Нагадаємо

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Зараз Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

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