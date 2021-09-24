Языковой омбудсмен упрекнул гостеатры за невыполнение языкового законодательства

Детали

Кремень напомнил, что 16 июля 2021 года вступила в силу 23 статья Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, согласно которой языком проведения культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык.

Кремень отметил, что публичное исполнение и/или публичный показ театрального представления на другом языке в государственном или коммунальном театре должно сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

“Мы проанализировали состояние выполнения соответствующей нормы семью театрами, относящихся к сфере управления МКИП и, откровенно говоря, ситуация оставляет желать лучшего. Стоит отметить, что информация, предоставленная Министерством культуры и информационной политики Украины, охватывает 8 месяцев текущего года и содержит данные, в том числе за период, когда упомянутая норма еще не вступила в силу”, — написал Кремень.

Он сообщил, что на 1 сентября 2021 года полностью проводились представления государственным языком только в 2 театрах: Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко (Киев), в которых все 309 спектаклей были исполнены на государственном языке, и Национальным академическим украинским драматическим театром имени Марии Заньковецкой (Львов), где все 306 спектаклей были также исполнены на украинском.

“Три национальных театра соблюдают нормы закона о том, что показ театрального представления на другом языке должен сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом. Так, в Национальном академическом театре оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко (Киев) из 132 спектаклей, проведенных за 8 месяцев 2021 года, 89 исполнялись на государственном языке, 43 — на другом языке и были переведены на государственный с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом”, — рассказал омбудсмен.

Кремень отметил, что во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой из 107 спектаклей 19 исполнены на государственном языке, другие 88 были переведены.

В Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки (Киев) 16 спектаклей были выполнены на государственном языке, на другом языке с переводом на государственный — 318.

В то же время в Одесском национальном академическом театре оперы и балета 3 представления выполнялись на государственном языке, 102 — другим, лишь 45 из которых были переведены на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

“Похожая ситуация и в Харькове, где в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Лысенко из 49 спектаклей, выполненных на негосударственном языке, только 19 были переведены с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом”, — отметил Кремень.

По его словам, всего же в Харьковском национальном академическом театре состоялся показ 132 спектаклей, из которых на государственном языке были выполнены 4 оперы, 32 большие и камерные концерты сугубо на украинском и 47 концертов, где украинские произведения исполнялись рядом с иноязычными.

Аналогичная ситуация в Одессе и Харькове зафиксирована и по результатам выездных мониторингов, которые недавно проводил Секретариат Уполномоченного. О деталях мы сообщим дополнительно.

“О театрах, которые продолжают нарушать нормы языкового закона, о чем свидетельствуют очередные обращения в наш адрес, будут начаты мероприятия государственного контроля за применением государственного языка”, — подытожил Кремень.

Дополнение

Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, признав его конституционным.

Сам закон о языке вступил в силу в июле 2019 года.