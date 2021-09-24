Мовний омбудсмен дорікнув держтеатрам за невиконання мовного законодавства

Деталі

Кремінь нагадав, що 16 липня 2021 року набула чинності 23 стаття Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, відповідно до якої мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова.

Кремінь зазначив, що публічне виконання та/або публічний показ театральної вистави іншою мовою в державному чи комунальному театрі повинен супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.

“Ми проаналізували стан виконання відповідної норми сімома театрами, що належать до сфери управління МКІП і, відверто кажучи, ситуація залишає бажати кращого. Варто зазначити, що інформація, надана Міністерством культури та інформаційної політики України, охоплює 8 місяців поточного року і містить дані, в тому числі за період, коли згадана норма ще не набула чинності”, — написав Кремінь.

Він повідомив, що станом на 1 вересня 2021 року повністю проводились вистави державною мовою лише у 2 театрах: Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка (Київ), в яких всі 309 вистав були виконані державною мовою, та Національним академічним українським драматичним театром імені Марії Заньковецької (Львів), де всі 306 вистав були також виконані українською.

“Три національних театри дотримуються норми закону про те, що показ театральної вистави іншою мовою повинен супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб. Так, у Національному академічному театрі опери та балету України імені Т.Г.Шевченка (Київ) зі 132 вистав, проведених за 8 місяців 2021 року, 89 виконувалися державною мовою, 43 — іншою мовою та були перекладені державною за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб”, — розповів омбудсмен.

Кремінь зазначив, що у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької зі 107 вистав 19 виконано державною мовою, інші 88 були перекладені.

В Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки (Київ) 16 вистав були виконані державною мовою, іншою мовою з перекладом на державну — 318.

Водночас в Одеському національному академічному театрі опери та балету 3 вистави виконувалися державною мовою, 102 — іншою, лише 45 з яких були перекладені державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.

“Схожа ситуація і в Харкові, де в Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М.В.Лисенка з 49 вистав, виконаних недержавною мовою, лише 19 були перекладені за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб”, — зауважив Кремінь.

За його словами, усього ж у Харківському національному академічному театрі відбувся показ 132 вистав, з яких державною мовою були виконані 4 опери, 32 великі та камерні концерти суто українською та 47 концертів, де українські твори виконувалися поряд з іншомовними.

Аналогічна ситуація в Одесі та Харкові зафіксована і за результатами виїзних моніторингів, які нещодавно проводив Секретаріат Уповноваженого. Про деталі ми повідомимо додатково.

“Щодо театрів, які продовжують порушувати норми мовного закону, про що свідчать чергові звернення на нашу адресу, будуть розпочаті заходи державного контролю за застосуванням державної мови”, — підсумував Кремінь.

Доповнення

Конституційний Суд України ухвалила рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, визнавши його конституційним.

Сам закон про мову набув чинності у липні 2019 року.