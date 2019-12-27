Моуринью привел "Тоттенхэм" к восьмому выигрышу в сезоне АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Лондонский "Тоттенхэм" принимал "Брайтон" в рамках 19 тура чемпионата Англии по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
На гол защитника Уэбстера в “шпору” в первой половине игры ответа не нашлось. После перерыва подопечные Моуринью ответили дважды взяв ворота. Сначала Кейн со второй попытки поразил ворота оппонентов. Победный гол оформил Деле Алле, который ударом в одно касание перебросил стража ворот — 2:1.
Составы команд:
“Тоттенхэм”: Гассанига — Орье, Санчес, Альдервейрельд, Вертонген, Сессеньон (Ло Чельсо, 56 мин) — Уинкс (Эриксен, 68), Сиссоко — Моура (Дайер, 76), Алле, — Кейн
“Брайтон” Райан — Скелотто (Биссума, 83), Берн, Даффи, Уэбстер, Бернардо (Троссард, 76) — Стивенс, Муй, Альсате, Гросс — Коннолли (Мопе, 68).
Кроме того добавим, “Тоттенхэм” набрал 29 очков и вышел на пятую строчку турнира.