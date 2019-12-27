Моурінью привів "Тоттенхем" до восьмого виграшу в сезоні АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Лондонський "Тоттенхем" приймав "Брайтон" в рамках 19 туру чемпіонату Англії з футболу, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
На гол оборонця Уебстера у “шпор” в першій половині гри відповіді не знайшлося. Після перерви підопічні Моурінью відповіли двома взяттями воріт. Спочатку Харрі Кейн з другої спроби вразив ворота опонентів. Переможний гол оформив Деле Аллі, який ударом в один дотик перекинув стража воріт — 2:1.
Склади команд:
“Тоттенхем”: Гассаніга — Орьє, Санчес, Альдервейрельд, Вертонген, Сессеньон (Ло Чельсо, 56 хв), — Уінкс (Еріксен, 68), Сіссоко — Моура (Дайер, 76), Аллі, — Кейн
“Брайтон”: Райан — Скелотто (Біссума, 83 ), Берн, Даффі, Уебстер, Бернардо (Троссард, 76) — Стівенс, Муй, Альсате, Гросс — Конноллі (Мопе, 68).
Крім того додамо, “Тоттенхем” набрав 29 очок і вийшов на п’ятий рядок турніру.