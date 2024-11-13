Мост обрушился в оккупированном Крыму: вероятно, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Джанкойском районе Крыма обвалился мост через железнодорожные пути в селе Маслово. На момент обрушения на мосту были легковушка и грузовик, двух пострадавших удалось деблокировать.
В Джанкойском районе оккупированного Крыма обрушился мост, вероятно, есть пострадавшие, передает УНН со ссылкой на Кри.Реалии.
Детали
Крымские телеграм-каналы сообщают, что мост через железнодорожные пути обрушился в селе Маслово.
Как сообщают очевидцы, мост не смог выдержать вес тяжелой фуры. Утверждается, что в результате происшествия есть пострадавшие.
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Инцидент подтвердила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко. При этом о пострадавших она не сообщила.
Российское МЧС Крыма сообщило, что в момент обрушения на мосту находились легковушка и грузовик. Сообщается, что удалось деблокировать 2 пострадавших.