Мост обрушился в оккупированном Крыму: вероятно, есть пострадавшие

В Джанкойском районе оккупированного Крыма обрушился мост, вероятно, есть пострадавшие, передает УНН со ссылкой на Кри.Реалии.

Детали

Крымские телеграм-каналы сообщают, что мост через железнодорожные пути обрушился в селе Маслово.

Как сообщают очевидцы, мост не смог выдержать вес тяжелой фуры. Утверждается, что в результате происшествия есть пострадавшие.

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Инцидент подтвердила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко. При этом о пострадавших она не сообщила.

Российское МЧС Крыма сообщило, что в момент обрушения на мосту находились легковушка и грузовик. Сообщается, что удалось деблокировать 2 пострадавших.