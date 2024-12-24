Мошенник предлагал должность в МВД за $60 тыс.: получил 7 лет заключения
Киев • УНН
Мужчина предлагал трудоустройство на руководящую должность в МВД за 60 тысяч долларов, выдавая себя за родственника министра. Мошенника задержали во время получения 10 тысяч долларов аванса и приговорили к 7 годам заключения.
Украинец, который обещал трудоустройство на руководящую должность в Министерстве внутренних дел за 60 тысяч долларов, получил 7 лет заключения. Мужчина выдавал себя за родственника бывшего министра.
Об этом пишет прокуратура АР Крым и Севастополя, передает УНН.
Детали
Осужденный, бывший житель АР Крым, переехав в Киев, распространял информацию о своих якобы родственных связях с министром внутренних дел Украины и предлагал помощь в трудоустройстве на руководящие должности.
В августе 2021 года он предложил знакомому должность начальника департамента МВД за 60 тысяч долларов, из которых 10 тысяч он требовал заранее. Однако эти деньги мужчина не собирался передавать.
В феврале 2022 года мошенника задержали в Киеве во время получения денег. Под стражей он ждал приговора суда. Досудебное расследование проводили ГУНП в АР Крым и г. Севастополе при поддержке Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
Напомним,
Присылают фейковые письма от имени суда: в МВД предупредили новую схему интернет-мошенников.