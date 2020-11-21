Морозные ночи и дождливые дни: какой погоды ждать украинцам в ближайшие дни
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Украине в ближайшие три дня ожидаются морозные ночи. Кроме того, по данным синоптиков, днем могут быть незначительные дожди со снегом. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Завтра на Левобережье, послезавтра в северных и северо-восточных областях, во вторник в Украине, кроме юга, небольшой мокрый снег и дождь", - сообщили в Укргидрометцентре.
Также синоптики предупреждают, что на дорогах Левобережья местами будет гололедица.
"Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, ближайшей ночью в Карпатском регионе 6-11° мороза; днем в Украине 0-6° тепла, в понедельник в южной части до плюс 9°", - добавили в Укргидрометцентре.
Напомним, в Украине до конца этой недели будет держаться мороз, причем "температурные минусы" будут не только ночью, но и днем. Продолжит идти мокрый снег.