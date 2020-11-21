Морозні ночі і дощові дні: якої погоди чекати українцям у найближчі дні

“Завтра на Лівобережжі, післязавтра у північних та північно-східних областях, у вівторок в Україні, крім півдня, невеликий мокрий сніг та дощ”, — повідомили в Укргідрометцентрі.

Також синоптики попереджають, що на дорогах Лівобережжя місцями буде ожеледиця.

“Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, найближчої ночі в Карпатському регіоні 6-11° морозу; вдень в Україні 0-6° тепла, в понеділок у південній частині до плюс 9°”, — додали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, в Україні до кінця цього тижня триматиметься мороз, причому "температурні мінуси" будуть не лише вночі, а й вдень. Продовжить йти мокрий сніг.