Морозні ночі і дощові дні: якої погоди чекати українцям у найближчі дні

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. В Україні у найближчі три дні очікуються морозні ночі. Крім того, за даними синоптиків вдень можуть бути незначні дощі зі снігом. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

“Завтра на Лівобережжі, післязавтра у північних та північно-східних областях, у вівторок в Україні, крім півдня, невеликий мокрий сніг та дощ”, — повідомили в Укргідрометцентрі.

Також синоптики попереджають, що на дорогах Лівобережжя місцями буде ожеледиця.

“Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, найближчої ночі в Карпатському регіоні 6-11° морозу; вдень в Україні 0-6° тепла, в понеділок у південній частині до плюс 9°”, — додали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, в Україні до кінця цього тижня триматиметься мороз, причому "температурні мінуси" будуть не лише вночі, а й вдень. Продовжить йти мокрий сніг.

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