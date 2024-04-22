"Молодежь лучше ориентируется в технологиях": Зеленский объяснил снижение призывного возраста в Украине

Снижение призывного возраста в ряды Сил обороны необходимо поскольку молодежь имеет лучшую физическую подготовку и быстрее ориентируется в современных технологиях, которые широко используются на поле боя. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому журналисту и блогеру Хьюго Траверу, передает УНН.

Детали

По его словам, сегодня военное командование имеет запрос на возраст и уровень физической подготовки мобилизованных бойцов, которых потом отправят на войну. Зеленский подчеркнул, чтобы заменить бойцов на передовой - военные должны быть в хорошей физической форме.

Нужно готовить бригады, которые придут на замену тех бригад, которые уже два года стоят на фронте. Чтобы это сделать, чтобы это была адекватная замена, людям нужно тренироваться и быть в серьезном физическом состоянии. При всем уважении к нашим воинам, но мы говорим о том, что есть разница между 25-ти летним воином и 50-ти летним воином

- рассказал Владимир Зеленский.

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Он отметил, что на разных направлениях для защитников существуют различные вызовы и различные технологии. Кроме того, глава государства объяснил - молодые люди лучше и гораздо быстрее ориентируются в технологиях, которые используются в войне.

В любом случае, мы должны понимать, что новое поколение оно ориентируется в технологиях. Они в этом разбираются, они это все своими руками и создали. Их мозг это создал - подчеркнул президент.

Напомним

В начале месяца, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.