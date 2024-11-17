Молодая киевлянка украла сумку в развлекательном заведении, теперь ей грозит до 8 лет заключения
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева 21-летняя девушка похитила сумку с деньгами у посетительницы развлекательного заведения. За кражу в условиях военного положения ей грозит до 8 лет заключения.
Полицейские задержали злоумышленницу, которая похитила сумку посетительницы одного из развлекательных заведений в Соломенском районе столицы. Об этом сообщила полиция Киева, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что 19-летняя девушка вместе с подругой отдыхали в заведении и ненадолго оставили личные вещи за столиком. Вернувшись через несколько минут на место, она поняла, что нет ее сумки, в которой была значительная сумма наличных.
Правоохранители установили, что к совершению преступления причастна 21-летняя киевлянка. Сейчас с ней работают следователи, решается вопрос об объявлении о подозрении.
За кражу, совершенную в условиях военного положения, девушке грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним
Компания без лицензий нелегально утилизировала опасные отходы, закапывая их в землю на арендованном участке. Загрязнение медью, хромом и другими веществами нанесло государству ущерб более чем на 9 миллионов гривен.
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