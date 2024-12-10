Молдова получит от ЕС оборудование для перехвата дронов
Киев • УНН
Молдова получит от Евросоюза устройства для перехвата беспилотников в 2025 году. Это поможет стране предотвратить несанкционированные пролеты иностранных БПЛА над ее территорией.
Евросоюз предоставит Молдове устройства для перехвата беспилотников. Об этом 9 декабря сообщил глава Делегации ЕС в Молдове Янис Мажейкс в эфире на Radio Moldova, пишет УНН со ссылкой на NewsMaker.
Детали
По расчетам дипломата, это оборудование для перехвата БПЛА передадут уже в 2025 году.
По словам дипломата, Брюссель уже одобрил поставки, но для их поставки понадобится время.
"Оборудование поможет предотвратить ситуации, когда иностранные беспилотники попадают на территорию Молдовы", - подчеркнул Мажейкс.
Напомним
С начала военного вторжения россии в Украину на территории Молдовы неоднократно замечали полеты беспилотников или обнаруживали обломки упавших дронов. Так, 28 ноября жители села Бирново сообщили, что заметили пролетавшие ракеты, после чего слышали взрывы на территории Украины, в районе Новоднестровской ГЭС.
После этого министр обороны страны Анатолий носатый заявил, что российские военные "тщательно выбирают траекторию полета вблизи молдавских границ", чтобы поразить цели на западе Украины. В результате очень трудно установить, нарушили ли российские ракеты воздушное пространство Молдовы.
3 декабря сообщалось, что в Оргеевском районе Молдовы были обнаружены обломки БПЛА возле села Подгорень.