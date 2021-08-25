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Модель Playboy предлагает 600 тысяч долларов за носовой платок Месси

Модель Playboy предлагает 600 тысяч долларов за носовой платок Месси

Киев  •  УНН

 • 40828 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Бразильская модель Playboy Луана Сандiен предложила 600 000 долларов за платок, которую Лионель Месси использовал на прощальной пресс-конференции "Барселоны". Об этом пишет УНН со ссылкой на The Sun.

Детали

Платок 34-летнему футболисту передала его жена Антонела Роккуццо, когда он расплакался, говоря о том, что оставляет “Барселону”. После чего платочек была выставлена на продажу в интернете.

Цитата

“Как только я увидела лот, я предложила 600 000 долларов. Я сразу заплатила больше половины объявленной суммы, считая, что выиграю аукцион, но после моей ставки лот исчез. Рекламу остановили в эфире без дополнительной информации о том, купил ее кто-то, или ее сняли с продажи”, - сказала бразильянка.

Выиграв этот лот, бразильская модель планирует “позировать обнаженной” с платком.

Напомним

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта высказался о завершении сотрудничества нападающего Лионеля Месси с каталонским клубом.

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