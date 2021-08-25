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Модель Playboy пропонує 600 тисяч доларів за носову хустинку Мессі

Модель Playboy пропонує 600 тисяч доларів за носову хустинку Мессі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Бразильська модель Playboy Луана Сандiєн запропонувала 600 000 доларів за хустинку, яку Ліонель Мессі використовував на прощальній прес-конференції "Барселони". Про це пише УНН з посиланням на The Sun.

Деталі

Хустинку 34-річному футболістові передала його дружина Антонела Роккуццо, коли він розплакався, говорячи про те, що залишає “Барселону”. Після чого хустинка була виставлена на продаж в інтернеті.

Цитата

“Як тільки я побачила лот, я запропонувала 600 000 доларів. Я відразу заплатила більше половини оголошеної суми, вважаючи, що виграю аукціон, але після моєї ставки лот зник. Рекламу зупинили в ефірі без додаткової інформації про те, чи купив її хтось, чи її зняли з продажу”, — сказала бразилійка.

Вигравши цей лот, бразильська модель планує “позувати оголеною” з носовичком.

Нагадаємо

Президент “Барселони” Жоан Лапорта висловився про завершення співпраці нападника Ліонеля Мессі з каталонським клубом.

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