Модель Playboy пропонує 600 тисяч доларів за носову хустинку Мессі

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Хустинку 34-річному футболістові передала його дружина Антонела Роккуццо, коли він розплакався, говорячи про те, що залишає “Барселону”. Після чого хустинка була виставлена на продаж в інтернеті.

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“Як тільки я побачила лот, я запропонувала 600 000 доларів. Я відразу заплатила більше половини оголошеної суми, вважаючи, що виграю аукціон, але після моєї ставки лот зник. Рекламу зупинили в ефірі без додаткової інформації про те, чи купив її хтось, чи її зняли з продажу”, — сказала бразилійка.

Вигравши цей лот, бразильська модель планує “позувати оголеною” з носовичком.

Нагадаємо

Президент “Барселони” Жоан Лапорта висловився про завершення співпраці нападника Ліонеля Мессі з каталонським клубом.