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Мобильные аптеки расширяют географию присутствия - охватывают все больше громад Киевщины

Мобильные аптеки расширяют географию присутствия - охватывают все больше громад Киевщины

Киев  •  УНН

 • 2393 просмотра

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В Мироновской общине Киевской области заработали мобильные аптечные пункты для сел без стационарных аптек. Проект реализуют БФ "МХП-Громаді" и ГП "Укрвакцина", за первые три дня услугами воспользовались 120 человек из 10 сел.

В начале декабря на Киевщине в Мироновской громаде заработали мобильные аптечные пункты. С фармацевтами и лекарствами они отправились отдаленными селами, где отсутствуют стационарные аптеки. Инициативу реализуют Благотворительный фонд "МХП-Громаді" и ГП "Укрвакцина" Минздрава Украины". В мобильных аптечных пунктах можно будет получить консультацию фармацевта, приобрести лекарства по рецепту и без него, а также заказать лекарства, которых на сейчас нет в продаже, передает УНН.

"В этом году мы провели исследование в громадах, где опросили местных жителей об их запросах и потребностях. Ведь как благотворительный фонд, цель которого - делать громады такими, чтобы там хотелось жить, должны понимать, какие проблемы там самые насущные. В Мироновской громаде социологи выявили значительный запрос на медицинские и фармацевтические услуги. Это в свою очередь в очередной раз подтвердило статистику Минздрава за 2023 год: только в 11% сел Украины работают аптечные пункты, а более 20 тыс. остаются без этих учреждений. Поэтому мы запустили совместный проект, который соединил доступ к лекарствам и отдаленные громады. Так появился наш мобильный аптечный пункт совместно с ГП "Укравакцина" Минздрава Украины", - отметил Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда „МХП-Громаді". 

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По мнению директора ГП "Укрвакцина" Минздрава Украины" Александра Пономарева, приоритетом предприятия является обеспечение доступности лекарственных средств для украинцев. Именно поэтому предприятие поддержало инициативу и совместно с БФ "МХП-Громаді" увеличило географию работы мобильных аптечных пунктов на еще одну громаду Киевщины. 

С нашей стороны, особое внимание уделено программе "Доступные лекарства", которая позволяет пациентам получить необходимые препараты бесплатно или с незначительной доплатой, обеспечивая надлежащий уровень медицинского обслуживания для каждого. Мы продолжаем работать над расширением географии проекта мобильных аптечных пунктов, чтобы каждый мог воспользоваться программой "Доступные лекарства" 

- подчеркнул Александр Пономарев. 

Воспользоваться услугой "Доступные лекарства" и приобрести лекарственные средства  бесплатно или со скидкой местные жители могут по назначению семейного врача. Для этого нужно записаться к нему и получить рецепт на тот или иной препарат. 

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За первые три дня выездов мобильный аптечный пункт посетили почти 120 человек из 10 сел Мироновской громады. Чаще всего покупали сердечно-сосудистые препараты, успокоительные и противовоспалительные.

В аптеке приобрела лекарства от давления и против простуды, они дома всегда пригодятся. Потому что мне как в Мироновку ехать, то за автобус заплати, время потрать, в очереди выстой, то и день прошел. А здесь и аптека, и лекарства почти прямо под двор приехали. Нам, старым людям, это очень большая помощь 

- рассказывает Антонина Куцевол, жительница Росавы.

Мобильная аптека на Киевщине - пилотный проект БФ "МХП-Громаді" и ГП "Укрвакцина" Минздрава Украины". Предварительно организаторы планируют, что в следующем году мобильные аптечные пункты поедут в другие уголки Украины, в частности, в Днепропетровскую, Львовскую, Винницкую области. 

СПРАВКА

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

ГП "Укрвакцина" Минздрава Украины" - надежный партнер в сфере медицинской логистики. Предприятие имеет более 30 лет опыта хранения и транспортировки широкого ассортимента продукции: лекарственные средства, медицинские изделия, холодильное и энергетическое оборудование и т.д. 

На его базе функционируют 4 мобильных аптечных пункта, которые осуществляют маршруты в отдаленные населенные пункты.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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