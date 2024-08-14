Мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: Рада может на ближайшем заседании исправить законодательную коллизию
Киев • УНН
Верховная Рада рассматривает законопроект для исправления коллизии по мобилизации мужчин 18-25 лет. Документ предусматривает, что такие лица не будут подлежать призыву до достижения 25 лет, кроме случаев добровольного согласия.
Верховная Рада может принять законопроект, который должен исправить законодательную коллизию, когда мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могли быть мобилизованы в ряды ВСУ, если они отслужили срочную службу, закончили военную кафедру, или были признаны ограниченно годными в мирное время. Если документ получит заключение Главного научно-экспертного управления, то депутаты смогут это сделать на ближайшем из заседаний. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект заседаний повестки дня ВР и карточку законопроекта №11379-д.
Детали
Согласно законопроекту, в течение действия военного положения военнообязанные, которые находились на воинском учете имели статус непригодного к военной службе в мирное время, ограниченно годными в военное время - не подлежат призыву на военную службу по мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста
Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия.
Также мужчины в возрасте до 25 лет, которые были мобилизованы, могут быть уволены с военной службы в запас, если они не выразили желание продолжать военную службу.
Дополнение
18 мая закон об усилении мобилизации вступил в силу. В законе, в частности предусматривается изменение призывного возраста с 27 до 25 лет, а также уточняется кто имеет отсрочку и право на бронирование, какие изменения вносит в мобилизационную подготовку и чего ожидать.
После принятия закона, возникла коллизия, при которой могли мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.
Таких мужчин могут мобилизовать, если они:
прошли срочную службу в мирное время;
закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;
признаны ограниченно годными, то есть признан военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и пригоден в военное время.
Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних16 мая 2024, 08:19 • 414598 просмотров
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработал указанный законопроект, который должен исправить законодательную коллизию, когда мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могли быть мобилизованы в ряды ВСУ, если они отслужили срочную службу, закончили военную кафедру, или были признаны ограниченно годными в мирное время.