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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: Рада может на ближайшем заседании исправить законодательную коллизию

Мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: Рада может на ближайшем заседании исправить законодательную коллизию

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 12:31  •  19205 просмотра

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Верховная Рада рассматривает законопроект для исправления коллизии по мобилизации мужчин 18-25 лет. Документ предусматривает, что такие лица не будут подлежать призыву до достижения 25 лет, кроме случаев добровольного согласия.

Верховная Рада может принять законопроект, который должен исправить законодательную коллизию, когда мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могли быть мобилизованы в ряды ВСУ, если они отслужили срочную службу, закончили военную кафедру, или были признаны ограниченно годными в мирное время. Если документ получит заключение Главного научно-экспертного управления, то депутаты смогут это сделать на ближайшем из заседаний. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект заседаний повестки дня ВР и карточку законопроекта №11379-д.

Детали

Согласно законопроекту, в течение действия военного положения военнообязанные, которые находились на воинском учете имели статус непригодного к военной службе в мирное время, ограниченно годными в военное время - не подлежат призыву на военную службу по мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста

Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия.

Также мужчины в возрасте до 25 лет, которые были мобилизованы, могут быть уволены с военной службы в запас, если они не выразили желание продолжать военную службу.

Дополнение

18 мая закон об усилении мобилизации вступил в силу. В законе, в частности предусматривается изменение призывного возраста с 27 до 25 лет, а также уточняется кто имеет отсрочку и право на бронирование, какие изменения вносит в мобилизационную подготовку и чего ожидать.

После принятия закона, возникла коллизия, при которой могли мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Таких мужчин могут мобилизовать, если они:

прошли срочную службу в мирное время;

закончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;

признаны ограниченно годными, то есть признан военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и пригоден в военное время.

Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних16 мая 2024, 08:19 • 414598 просмотров

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки наработал указанный законопроект, который должен исправить законодательную коллизию, когда мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могли быть мобилизованы в ряды ВСУ, если они отслужили срочную службу, закончили военную кафедру, или были признаны ограниченно годными в мирное время.

Павел Башинский

Павел Башинский

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