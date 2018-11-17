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Митрополит УПЦ МП: за несколько лет автокефальная церковь может стать единственной в Украине

Митрополит УПЦ МП: за несколько лет автокефальная церковь может стать единственной в Украине

Киев  •  УНН

 • 23868 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Митрополит Черкасский и Каневский Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Софроний (Дмитрук) уже давно не скрывает, что является сторонником создания автокефальной церкви в Украине, об этом он сообщил в комментарии BBC Украина, информирует УНН.

“78-летний иерарх признает, что большинство его коллег из УПЦ МП такой позиции не поддерживают. Однако, говорит он, если бы процесс получения Томоса (грамоты о предоставлении автокефалии) инициировала именно „каноническая церковь“, создать новую церковь было бы значительно проще”, — указано в материале.

Митрополит Софроний утверждает, что его открытые автокефалистские взгляды не приносят ему никаких проблем в церкви: там его просто называют “чудаком”. Он заявляет, что вопреки решению собора УПЦ МП, собирается участвовать в объединительном соборе, на котором образуется автокефальная церковь, а затем — возможно, и не исключает своего присоединения к ней.

Он также сказал журналистам: “Албания, меньше по территории за Черкасскую область, имеет патриарха и свою небольшую церковь, а Украина, такое большое государство, одна из крупнейших в мире по количеству приходов, и мы не можем у себя решать вопрос... Хотя мы не ходим в Москву с поклонами, чтобы нам патриарх позволил открывать монастырь, рукополагать епископа. Наши епископы, когда их посвящают, дают клятву не Москве, а Киеву. В 1992 году нам была дана расширенная автономия, которой греки не признают. Но об этом никто не говорит. Начали кричать о Томосе и об автокефальной церкви”.

“У меня такая позиция: я на собор пойду, но не для того, чтобы кричать: „Ура, все решено“, а чтобы наблюдать. Я пойду туда в качестве наблюдателя для того, чтобы решить, как лучше поступить, чтобы было хорошо для нашего народа. Представьте себе. У нас (УПЦ МП) есть монастыри, приходы — немало, 12 тысяч. И вот из этих 12 тысяч сколько перейдет (в новую церковь), остальные останутся, и эти переходы будут происходить с большой натугой, возможно, не без крови. Но это все очень просто можно было бы решить, без расколов. Мое личное мнение: если бы все наши епископы решили (перейти к новой церкви), никакого раскола не было. Все наши верующие пошли бы за нами. Были бы недовольные, но это естественно: большинство осталось бы при нашей церкви. Не надо было бы ничего делать с приходами, монастырями, они все были бы нашими, потому что они принадлежали к церкви, в которую мы согласились перейти. Все!”, — добавил Софроний.

Напоминаем, пресс-секретарь УПЦ КП прокомментировал решение Собора Епископов Польской Автокефальной ПЦ.

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