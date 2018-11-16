Речник УПЦ КП прокоментував рішення Собору Єпископів Польської Автокефальної ПЦ

“1. Раджу читати першоджерело. Текст рішення виписаний у такий спосіб, що дозволяє різні тлумачення — і мені здається, що це не є випадковість”, — зазначив Зоря.

“2. Собор закликає прийняти рішення про скликання зібрання глав Помісних Церков для спокійного, в дусі євангельському, Передання і канонів вирішення українського питання. Кого закликає ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ? Єдиним, хто має таке ПРАВО, є Вселенський Патріарх. Він не раз і не двічі, а понад два десятиліття робив численні спроби через діалог з Московським Патріархатом знайти розв‘язання „українського церковного питання“. Деструктивна позиція Москви щодо такого діалогу — відома. Тому зараз Вселенський Патріархат вимушений вирішувати проблему без згоди Москви — адже, як справедливо відзначив Вселенський Патріарх під час промови на Синаксі у вересні ц.р., Москва є джерелом проблеми і відповідальною за неї, тому не може бути тим, хто її вирішить”, — вказав представник УПЦ КП.

Як повідомив Євстратій Зоря, Синакс може бути скликаний — це право Вселенського Патріарха. “Але не для того, щоби обговорювати питання, чи надавати автокефалію — бо це питання, як не раз зазначалося у заявах Вселенського Патріархату, ВЖЕ ВИРІШЕНЕ, і це є суверенне право Вселенського Патріарха, а не Синаксу Предстоятелів”, — додав він.

“В тексті НЕМАЄ ані слова про РІШЕННЯ Вселенського Патріархату (хоча в першому пункті є сказано про якісь документи „у справах адміністративних“, які „надійшли“ і „були взяті до відома“). Немає ані заперечення щодо права приймати і розглядати апеляцію, ані щодо прийнятого рішення про відновлення канонічного достоїнства всього єпископату і кліру Київського Патріархату та УАПЦ. Немає схвалення рішень від 11 вересня, але немає і їх прямого заперечення!”, — також написав у Facebook керівник інформаційного відділу УПЦ КП.

Зоря назвав “зразком казуїстики” пункт про заборону входити в літургійно-молитовні контакти з духовними “так званого Київського Патріархату” і “так званої Автокефальної Церкви”, “які в минулих діях учинили багато зла”.

Як висновок він повідомив: “По формі польське рішення може бути витлумачене в різний спосіб — і очевидно, що таким був задум його авторів, — але по суті воно не є перешкодою для Вселенського Патріархату надалі реалізовувати вже прийняте ним рішення про автокефалію для України. Також єпископи ПАПЦ формально навіть не згадують про рішення Вселенського Патріархату — не підтримують їх, але і НЕ ОСУДЖУЮТЬ. Просто — не згадують. А формула, обрана для „заборони на літургійні контакти з кліриками“ є багатозначною і спеціально виписаною так, щоби в скорому часі вона втратила актуальність”.