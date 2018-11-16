Представитель УПЦ КП прокомментировал решение Собора Епископов Польской Автокефальной ПЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Руководитель Информационного отдела Киевской патриархии, секретарь Священного Синода УПЦ КП Евстратий Зоря прокомментировал решение Собора Епископов Польской Автокефальной Православной Церкви, об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу представителя УПЦ КП.
“1. Советую читать первоисточник. Текст решения выписан таким образом, что позволяет различные толкования — и мне кажется, что это не случайность”, — отметил Зоря.
“2. Собор призывает принять решение о созыве собрания глав Поместных Церквей для спокойного, в духе евангельском, Передавания и канонов решения украинского вопроса. Кого призывает ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ? Единственным, кто имеет такое ПРАВО, является Вселенский Патриарх. Он не раз и не два, а более двух десятилетий делал многочисленные попытки через диалог с Московским Патриархатом найти решение „украинского церковного вопроса“. Деструктивная позиция Москвы в отношении такого диалога — известная. Поэтому сейчас Вселенский Патриархат вынужден решать проблему без согласия Москвы — ведь, как справедливо отметил Вселенский Патриарх во время выступления на Синаксе в сентябре э.г., Москва является источником проблемы и ответственной за нее, поэтому не может быть тем, кто решит”, — указал представитель УПЦ КП.
Как сообщил Евстратий Зоря, Синакс может быть созван — это право Вселенского Патриарха. “Но для того, чтобы обсуждать вопрос, предоставлять ли автокефалию — потому что это вопрос, как не раз отмечалось в заявлениях Вселенского Патриархата, УЖЕ РЕШЕНО, и это суверенное право Вселенского Патриарха, а не Синакса Предстоятелей”, — добавил он.
“В тексте нет ни слова о РЕШЕНИИ Вселенского Патриархата (хотя в первом пункте есть сказано о каких-то документы „по делам административных“, которые „поступили“ и „были приняты к сведению“). Нет ни возражения относительно права принимать и рассматривать апелляцию, ни о принятом решении о восстановлении канонического достоинства всего епископата и клира Киевского Патриархата и УАПЦ. Есть одобрение решений от 11 сентября, но нет и их прямого отрицания!”, — также написал в Facebook руководитель информационного отдела УПЦ КП.
Зоря назвал “образцом казуистики” пункт о запрете входить в литургически-молитвенные контакты с духовными “так называемого Киевского Патриархата” и “так называемой Автокефальной Церкви”, “которые в прошлых действиях совершили много зла”.
Как вывод он сообщил: “По форме польское решение может быть истолковано различными способами — и очевидно, что таким был замысел его авторов, — но по сути оно не является препятствием для Вселенского Патриархата в дальнейшем реализовывать уже принятое им решение об автокефалии для Украины. Также епископы ПАПЦ формально даже не упоминают о решении Вселенского Патриархата — не поддерживают их, но и не осуждает. Просто — не вспоминают. А формула, выбранная для „запрета на литургические контакты с клириками“ является многозначительным и специально выписанной так, чтобы в скором времени она потеряла актуальность”.