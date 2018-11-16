Представитель УПЦ КП прокомментировал решение Собора Епископов Польской Автокефальной ПЦ

“1. Советую читать первоисточник. Текст решения выписан таким образом, что позволяет различные толкования — и мне кажется, что это не случайность”, — отметил Зоря.

“2. Собор призывает принять решение о созыве собрания глав Поместных Церквей для спокойного, в духе евангельском, Передавания и канонов решения украинского вопроса. Кого призывает ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О СОЗЫВЕ? Единственным, кто имеет такое ПРАВО, является Вселенский Патриарх. Он не раз и не два, а более двух десятилетий делал многочисленные попытки через диалог с Московским Патриархатом найти решение „украинского церковного вопроса“. Деструктивная позиция Москвы в отношении такого диалога — известная. Поэтому сейчас Вселенский Патриархат вынужден решать проблему без согласия Москвы — ведь, как справедливо отметил Вселенский Патриарх во время выступления на Синаксе в сентябре э.г., Москва является источником проблемы и ответственной за нее, поэтому не может быть тем, кто решит”, — указал представитель УПЦ КП.

Как сообщил Евстратий Зоря, Синакс может быть созван — это право Вселенского Патриарха. “Но для того, чтобы обсуждать вопрос, предоставлять ли автокефалию — потому что это вопрос, как не раз отмечалось в заявлениях Вселенского Патриархата, УЖЕ РЕШЕНО, и это суверенное право Вселенского Патриарха, а не Синакса Предстоятелей”, — добавил он.

“В тексте нет ни слова о РЕШЕНИИ Вселенского Патриархата (хотя в первом пункте есть сказано о каких-то документы „по делам административных“, которые „поступили“ и „были приняты к сведению“). Нет ни возражения относительно права принимать и рассматривать апелляцию, ни о принятом решении о восстановлении канонического достоинства всего епископата и клира Киевского Патриархата и УАПЦ. Есть одобрение решений от 11 сентября, но нет и их прямого отрицания!”, — также написал в Facebook руководитель информационного отдела УПЦ КП.

Зоря назвал “образцом казуистики” пункт о запрете входить в литургически-молитвенные контакты с духовными “так называемого Киевского Патриархата” и “так называемой Автокефальной Церкви”, “которые в прошлых действиях совершили много зла”.

Как вывод он сообщил: “По форме польское решение может быть истолковано различными способами — и очевидно, что таким был замысел его авторов, — но по сути оно не является препятствием для Вселенского Патриархата в дальнейшем реализовывать уже принятое им решение об автокефалии для Украины. Также епископы ПАПЦ формально даже не упоминают о решении Вселенского Патриархата — не поддерживают их, но и не осуждает. Просто — не вспоминают. А формула, выбранная для „запрета на литургические контакты с клириками“ является многозначительным и специально выписанной так, чтобы в скором времени она потеряла актуальность”.