Митрополит УПЦ МП: за декілька років автокефальна церква може стати єдиною в Україні

“78-річний ієрарх визнає, що більшість його колег з УПЦ МП такої позиції не підтримують. Проте, каже він, якби процес отримання Томоса (грамоти про надання автокефалії) ініціювала саме „канонічна церква“, створити нову церкву було б значно простіше”, — вказано у матеріалі.

Митрополит Софроній стверджує, що його відкриті автокефалістські погляди не приносять йому жодних проблем у церкві: там його просто називають “чудаком”. Він заявляє, що всупереч рішенню собору УПЦ МП, збирається брати участь в об’єднавчому соборі, на якому утвориться автокефальна церква, а потім — можливо, і не виключає свого приєднання до неї.

Він також сказав журналістам: “Албанія, менша по території за Черкаську область, має патріарха і свою невелику церкву, а Україна, така велика держава, одна з найбільших у світі за кількістю парафій, і ми не можемо у себе вирішувати питання... Хоча ми не ходимо до Москви з поклонами, щоб нам патріарх дозволив відкривати монастир, висвячувати єпископа. Наші єпископи, коли їх висвячують, дають клятву не Москві, а Києву. У 1992 році нам була дана розширена автономія, якої греки не визнають. Але про це ніхто не говорить. Почали кричати про Томос і про автокефальну церкву”.

“У мене така позиція: я на собор піду, але не для того, аби кричати: „Ура, все вирішено“, а щоб спостерігати. Я піду туди як спостерігач для того, щоб вирішити, як краще вчинити, щоб було добре для нашого народу. Уявіть собі. У нас (УПЦ МП) є монастирі, приходи — немало, 12 тисяч. І от з цих 12 тисяч скількись перейде (до нової церкви), решта залишиться, і ці переходи відбуватимуться з великою натугою, можливо, не без крові. Але це все дуже просто можна було б вирішити, без жодних розколів. Моя особиста думка: якби всі наші єпископи вирішили (перейти до нової церкви), ніякого розколу не було б. Всі наші віруючі пішли б за нами. Були б незадоволені, але це природньо: більшість залишилася б при нашій церкві. Не треба було б нічого робити з парафіями, монастирями, вони всі були б нашими, бо вони належали б до церкви, у яку ми погодилися перейти. Все!”, — додав Софроній.

Нагадуємо, речник УПЦ КП прокоментував рішення Собору Єпископів Польської Автокефальної ПЦ.