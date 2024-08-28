Миссия МВФ прибудет Украину на следующей неделе - Bloomberg

Представители Международного валютного фонда встретится с украинскими чиновниками на следующей неделе, чтобы рассмотреть бюджетный прогноз охваченной войной страны и решить, следует ли выделять следующие 1,1 млрд долларов из программы помощи на сумму 15,6 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По информации СМИ, команда МВФ посетит страну примерно на неделю, начиная с 4 сентября, по словам людей, знакомых с планами, которые попросили не называть их имена до их публичного объявления. Для последнего обзора в мае МВФ провел встречи в Киеве с украинскими властями и другими заинтересованными сторонами, а также в Варшаве, Польша.

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Перед поездкой сотрудники МВФ, работающие с Украиной, примут участие в неформальной встрече в четверг с исполнительным советом фонда, чтобы проинформировать их о последних новостях о кредите для Украины, по словам одного из людей.

Пресс-служба МВФ и украинское правительство отказались от комментариев.

Добавим

Базирующийся в Вашингтоне фонд одобрил программу кредитования в марте 2023 года, согласившись впервые за почти 80-летнюю историю предоставить кредит стране, находящейся в состоянии войны. В конце июня он одобрил выплату в размере 2,2 млрд долларов.

Главной заботой Киева перед визитом является завершение сделки между странами Большой семерки, которая разблокирует 50 миллиардов долларов помощи за счет прибыли от замороженных активов российского центрального банка. Ясность в отношении этих средств будет необходима Украине, чтобы показать, что ее бюджетные требования будут выполнены, что является ключевым компонентом для дальнейшей поддержки МВФ, пишет Bloomberg.

Эти средства должны поступить на Украину к концу года, согласно соглашению Большой семерки в июне. Но план был осложнен требованиями США и риском того, что Венгрия замедлит любое общеевропейское решение о поддержке Киева или санкциях против россии.

Любое финансирование окажет крайне необходимую поддержку Украине. Помимо новых средств, в среду страна получила широкую поддержку держателей облигаций для реструктуризации 20 миллиардов долларов зарубежного частного долга, обеспечив столь необходимое облегчение долгового бремени.