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Місія МВФ прибуде в Україну наступного тижня - Bloomberg

Місія МВФ прибуде в Україну наступного тижня - Bloomberg

Київ • УНН

 • 34105 перегляди

Місія МВФ проведе зустріч з українськими чиновниками для розгляду бюджетного прогнозу. Мета - вирішити питання про виділення чергового траншу в $1,1 млрд із програми допомоги в $15,6 млрд.

Представники Міжнародного валютного фонду зустрінуться з українськими урядовцями наступного тижня, щоб розглянути бюджетний прогноз охопленої війною країни і вирішити, чи слід виділяти наступні 1,1 млрд доларів із програми допомоги на суму 15,6 млрд доларів, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

За інформацією ЗМІ, команда МВФ відвідає країну приблизно на тиждень, починаючи з 4 вересня, за словами людей, обізнаних із планами, які попросили не називати їхні імена до їхнього публічного оголошення. Для останнього огляду в травні МВФ провів зустрічі в Києві з українською владою та іншими зацікавленими сторонами, а також у Варшаві, Польща.

Чи продовжить МВФ підтримувати Україну? Прогноз експерта09.08.2024, 10:01 • 130318 переглядiв

Перед поїздкою співробітники МВФ, які працюють з Україною, візьмуть участь у неформальній зустрічі в четвер із виконавчою радою фонду, щоб проінформувати їх про останні новини про кредит для України, за словами одного з людей.

Пресслужба МВФ і український уряд відмовилися від коментарів.

Додамо

Фонд, що базується у Вашингтоні, схвалив програму кредитування в березні 2023 року, погодившись уперше за майже 80-річну історію надати кредит країні, яка перебуває у стані війни. Наприкінці червня він схвалив виплату в розмірі 2,2 млрд доларів.

Головною турботою Києва перед візитом є завершення угоди між країнами Великої сімки, яка розблокує 50 мільярдів доларів допомоги за рахунок прибутку від заморожених активів російського центрального банку. Ясність щодо цих коштів буде необхідна Україні, щоб показати, що її бюджетні вимоги будуть виконані, що є ключовим компонентом для подальшої підтримки МВФ, пише Bloomberg.

Ці кошти мають надійти на Україну до кінця року, згідно з угодою Великої сімки в червні. Але план був ускладнений вимогами США і ризиком того, що Угорщина сповільнить будь-яке загальноєвропейське рішення щодо підтримки Києва або санкцій проти росії.

Будь-яке фінансування надасть вкрай необхідну підтримку Україні. Крім нових коштів, у середу країна отримала широку підтримку власників облігацій для реструктуризації 20 мільярдів доларів закордонного приватного боргу, забезпечивши таке необхідне полегшення боргового тягаря.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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