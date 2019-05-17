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Миссия ОБСЕ заявила о приостановке патрулирования района ДФС из-за обстрелов

Киев  •  УНН

 • 9502 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ инициировала однодневную паузу по патрулированию в районе Донецкой фильтрационной станции после обстрела этого района. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение СММ ОБСЕ в Twitter.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ инициировала однодневную паузу по патрулированию в районе Донецкой фильтрационной станции после инцидента в этом районе два дня назад, когда выходной огонь поставил под угрозу безопасность наблюдателей. Защита гражданской инфраструктуры крайне важна", - говорится в сообщении.

Так, по данным СММ ОБСЕ, утром 15 мая патруль СММ в составе 5 сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на автодороге H20 ориентировочно в 3,5 км северо-западнее Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) для мониторинга ситуации безопасности. Там также присутствовал военнослужащий Вооруженных сил Украины при Совместном центре по контролю и координации. Работники пиротехнического подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям находились на расстоянии около 50 м к югу от места расположения патруля СММ.

"Несмотря на предоставленные гарантии безопасности по соблюдению локального режима прекращения огня, в 8:52 члены патруля миссии, трое из которых стояли у автомобилей СММ, а двое находились внутри, услышали взрыв, по оценке, от выстрела с вооружения неустановленного типа в пределах 100-300 м к западу от своей позиции. Через несколько секунд, находясь в салоне автомобилей, команда миссии услышала еще два взрыва, по оценке, от выстрелов с вооружения неустановленного типа на том же расстоянии и в том же направлении", - указали в миссии ОБСЕ.

"Наблюдатели немедленно покинули этот район, заметив, что пиротехники также поехали с этого места. Ни один из сотрудников миссии не пострадал, и имущество СММ не было повреждено", - указали в ОБСЕ.

Напомним, наблюдатели зафиксировали танки вблизи Донецка.

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