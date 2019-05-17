Місія ОБСЄ заявила про призупинку патрулювання району ДФС через обстріли

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ ініціювала одноденну паузу щодо патрулювання у районі Донецької фільтраційної станції після інциденту у цьому районі два дні тому, коли вихідний вогонь поставив під загрозу безпеку спостерігачів. Захист цивільної інфраструктури вкрай важливий", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними СММ ОБСЄ, вранці 15 травня патруль СММ у складі 5 співробітників на двох броньованих автомобілях перебував на автошляху H20 орієнтовно за 3,5 км на північний захід від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька) для моніторингу безпекової ситуації. Там також був присутній військовослужбовець Збройних сил України при Спільному центрі з контролю та координації. Працівники піротехнічного підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій перебували на відстані близько 50 м на південь від місця розташування патруля СММ.

"Попри надані гарантії безпеки щодо дотримання локального режиму припинення вогню, о 8:52 члени патруля місії, троє з яких стояли біля автомобілів СММ, а двоє перебували всередині, почули вибух, за оцінкою, від пострілу з озброєння невстановленого типу в межах 100–300 м на захід від своєї позиції. Через кілька секунд, перебуваючи в салоні автомобілів, команда місії почула ще два вибухи, за оцінкою, від пострілів з озброєння невстановленого типу на тій самій відстані і в тому ж напрямку", - вказали у місії ОБСЄ.

"Спостерігачі негайно залишили цей район, помітивши, що піротехніки також поїхали з цього місця. Жоден зі співробітників місії не постраждав, і майно СММ не було пошкоджене", - вказали в ОБСЄ.

Нагадаємо, спостерігачі зафіксували танки поблизу Донецька.