Мишель на встрече с Зеленским поддержал новый макрофин ЕС для Украины

Цитата

Президент Евросовета на встрече с Зеленским "подчеркнул свою решительную поддержку подготовки нового многолетнего макрофинансового экономического пакета на период после 2023 года, который бы засвидетельствовал долгосрочную приверженность ЕС в борьбе Украины с незаконной войной россии. Военная поддержка также усиливается с доставкой боеприпасов и созданием коалиции истребителей", сказал представитель Мишеля после встречи на G7.

Детали

Сам Мишель в Twitter опубликовал фото со встречи с Зеленским и указал: "Украина несокрушима. Так же наша поддержка и дружба. Слава Украине".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Японию на полях саммита G7 встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Как отметил Глава государства, стороны обсудили, в частности, вопросы переговоров о вступлении Украины в ЕС

Ukraine is unbreakable.



Как и наша поддержка и дружба.



Слава Украине. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/nNNEeZFY7J

— Шарль Мишель (@CharlesMichel) 20 мая 2023 года