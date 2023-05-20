Мишель на встрече с Зеленским поддержал новый макрофин ЕС для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии на полях саммита G7 выразил поддержку продолжению макрофинансовой помощи ЕС после 2023 года, со ссылкой на заявление пресс-секретаря председателя Евросовета после встречи сообщает Sky TG24, пишет УНН.
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Президент Евросовета на встрече с Зеленским "подчеркнул свою решительную поддержку подготовки нового многолетнего макрофинансового экономического пакета на период после 2023 года, который бы засвидетельствовал долгосрочную приверженность ЕС в борьбе Украины с незаконной войной россии. Военная поддержка также усиливается с доставкой боеприпасов и созданием коалиции истребителей", сказал представитель Мишеля после встречи на G7.
Детали
Сам Мишель в Twitter опубликовал фото со встречи с Зеленским и указал: "Украина несокрушима. Так же наша поддержка и дружба. Слава Украине".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Японию на полях саммита G7 встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Как отметил Глава государства, стороны обсудили, в частности, вопросы переговоров о вступлении Украины в ЕС
Ukraine is unbreakable.
Как и наша поддержка и дружба.
Слава Украине. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/nNNEeZFY7J
— Шарль Мишель (@CharlesMichel) 20 мая 2023 года