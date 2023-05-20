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Мішель на зустрічі із Зеленським підтримав новий макрофін ЄС для України

Мішель на зустрічі із Зеленським підтримав новий макрофін ЄС для України

Київ • УНН

 • 667466 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент Європейської ради Шарль Мішель під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Японії на полях саміту G7 висловив підтримку продовженню макрофінансової допомоги ЄС після 2023 року, з посиланням на заяву прес-секретаря голови Євроради після зустрічі повідомляє Sky TG24, пише УНН.

Цитата

Президент Євроради на зустрічі з Зеленським "підкреслив свою рішучу підтримку підготовки нового багаторічного макрофінансового економічного пакету на період після 2023 року, який би засвідчив довгострокову прихильність ЄС у боротьбі України з незаконною війною росії. Військова підтримка також посилюється з доставкою боєприпасів і створенням коаліції винищувачів", сказав речник Мішеля після зустрічі на G7.

Деталі

Сам Мішель у Twitter опублікував фото з зустрічі з Зеленським і вказав: "Україна незламна. Так само наша підтримка і дружба. Слава Україні".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Японії на полях саміту G7 зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Як зазначив Глава держави, сторони обговорили, зокрема, питання переговорів про вступ України до ЄС

Ukraine is unbreakable.

So is our support and friendship.

Slava Ukraini. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/nNnEeZFY7J

— Charles Michel (@CharlesMichel) May 20, 2023

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