Мішель на зустрічі із Зеленським підтримав новий макрофін ЄС для України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент Європейської ради Шарль Мішель під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Японії на полях саміту G7 висловив підтримку продовженню макрофінансової допомоги ЄС після 2023 року, з посиланням на заяву прес-секретаря голови Євроради після зустрічі повідомляє Sky TG24, пише УНН.
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Президент Євроради на зустрічі з Зеленським "підкреслив свою рішучу підтримку підготовки нового багаторічного макрофінансового економічного пакету на період після 2023 року, який би засвідчив довгострокову прихильність ЄС у боротьбі України з незаконною війною росії. Військова підтримка також посилюється з доставкою боєприпасів і створенням коаліції винищувачів", сказав речник Мішеля після зустрічі на G7.
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Сам Мішель у Twitter опублікував фото з зустрічі з Зеленським і вказав: "Україна незламна. Так само наша підтримка і дружба. Слава Україні".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Японії на полях саміту G7 зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Як зазначив Глава держави, сторони обговорили, зокрема, питання переговорів про вступ України до ЄС
Ukraine is unbreakable.
So is our support and friendship.
Slava Ukraini. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/nNnEeZFY7J