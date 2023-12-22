Мировое производство автомобилей выросло на 10%

По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), за три квартала 2023 года глобальное производство автотранспорта составило 66 930 442 ед. Об этом со ссылкой на "УкрАвтопром", передает УНН.

Детали

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом автопроизводство увеличилось на 10%.

Toyota отзывает более миллиона автомобилей с потенциальным дефектом

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за девять месяцев было изготовлено более 21 млн ед. автотранспорта, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 года - Резюмировали в ведомстве.

На втором месте оказались США (+9), которые изготовили более 8,1 млн единиц автотранспорта.



Зато на третье место занимает Япония (+16) с почти 6,6 млн единиц изготовленного автотранспорта.

Также в первую пятерку попали: Индия (+8%) - 4,5 млн ед. и Южная Корея (+17%) - 3,2 млн ед.

Дополнение

В "УкрАвтопроме" отметили, что наибольшая доля из этого количества принадлежит легковым авто, которых было изготовлено 47 962 217 единиц. Также было изготовлено:

- 15 992 426 легких коммерческих автомобилей;

- 2 754 941 больших грузовых авто;

- 220 858 автобусов.

Напомним,

Украинская платформа "Дія" теперь предлагает услугу перерегистрации автомобилей в два клика для купли-продажи онлайн, что делает процесс более прозрачным и автоматизированным, устраняя потребность в посредниках и уменьшая коррупционные риски.

Самый доступный кроссовер Ford получит электрическую версию: первые подробности