Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Министерство здравоохранения обязано отслеживать современные международные практики и обновлять медицинские протоколы, если наука и медицина сделали шаг вперед. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Дмитрий Гурин.

Контекст

Еще в 2016 году специальная комиссия утвердила адаптированное клиническое руководство, которое рекомендует использовать для обработки ран "людей-бабочек" исключительно продукцию шведской компании Molnlycke Health Care. Этот документ был составлен на основе рекомендаций и выводов, собранных в 2012 году. Он должен был быть пересмотрен еще в 2019 году, однако этого не произошло. Комиссия более пяти лет не обновляла рекомендации, несмотря на существующий новейший опыт международных коллег, что позволяет предположить наличие коррупционных мотивов в ее бездействии. Это руководство в 2017 году легло в основу медицинского протокола по лечению пациентов с буллезным эпидермолизом. Таким образом "людей-бабочек" в Украине лишили права выбора медицинских средств для обработки ран, ведь никакого аналога шведским повязкам в документации указано не было.

Европейский консенсус по практическим советам по лечению буллезного эпидермолиза от 2021 года, опубликованный Европейской академией дерматологии и венерологии советует врачам использовать индивидуальный подход в лечении "людей-бабочек". "Выбор стратегии лечения раны должен учитывать эффективность, предпочтения пациента и экономическую эффективность", - говорится в документе.

Экономическая целесообразность в частности связана с тем, что пациентам с буллезным эпидермолизом в течение жизни приходится использовать множество повязок для обработки ран, и у некоторых производителей, как вот например у Molnlycke Health Care, они очень дорогие.

В то же время европейские врачи в руководстве указали целый ряд производителей повязок, которые могут использоваться при обработке ран пациентов с буллезным эпидермолизом. То есть они дают возможность пациентам выбрать то медицинское средство, которое им больше всего подходит. Более того, европейцы советуют врачам в случае, если нет возможности использовать специализированные повязки, применять марлю. Руководство по клинической практике лечения буллезного эпидермолиза новорожденных от 2024 года, опубликованное в British Journal of Dermatology, предлагает аналогичный подход для предотвращения травмирования кожи у детей, которые носят подгузники.

Но в Украине международные рекомендации игнорируют и упорно говорят о том, что исключительно шведские повязки можно применять пациентам с буллезным эпидермолизом.

Детали

"Если есть какая-то инициатива, например, если нужно обновить какой-то клинический протокол и уже есть более современные подходы, открытия, наука пошла вперед - то соответственно это инициируется и делается. Ведь такой клинический протокол считается устаревшим, вернее установки устаревшие", - отметил Дмитрий Гурин.

По его словам, в Минздраве может не пересматривать руководства и протоколы, если нет новых открытий относительно того или иного заболевания, и старые правила остаются актуальными.

В то же время, он добавил, что министерство отслеживает новые установки, которые появляются в мировой медицине.

"Думаю, что просто руки не дошли. А по процедуре это все делается так: туда вносится ряд международных протоколов, и таким образом мы обновляем, в принципе, в широком смысле базовую установку протоколов, даем доступ украинским врачам к международным протоколам. И после того, как это будет утверждено, врачи будут инициировать новый унифицированный клинический протокол", - пояснил Гурин.

В случае с буллезным эпидермолизом, по словам нардепа, в первую очередь на обновление руководств должна обращать внимание общественная организация, которая занимается орфанными больными. Ведь, по его словам, Минздрав вряд ли противодействует обновлению медицинских протоколов.

Напомним

Ранее УНН получил информацию, указывающую на то, что шведская компания Molnlycke Health Care, которая занимает монопольное положение на украинском рынке медицинских повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом, может быть причастна к финансированию общественного союза "Орфанные заболевания Украины", который возглавляет Татьяна Кулеша. Союз фактически стал рупором компании, которая помогает сохранять монополию Molnlycke на рынке медицинских повязок в Украине, и лоббирует ее интересы.

В своих публичных выступлениях Кулеша постоянно подчеркивает, что альтернативы шведским повязкам нет, и защищает продукцию Molnlycke, несмотря на наличие качественных и более дешевых аналогов, которые успешно используются в других странах.

Эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что ситуация вокруг Molnlycke Health Care имеет явные признаки конфликта интересов и коррупционной составляющей. В то же время попытки других производителей предложить альтернативные повязки для государственных тендеров блокируются благодаря влиянию "Орфанных заболеваний Украины" и ее лидера.

Бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что Министерство здравоохранения должно обязательно разобраться в ситуации и сделать все необходимое для обеспечения интересов пациентов. Она подчеркнула, что орфанные заболевания требуют особого внимания, ведь из-за редкости этих болезней у государственных органов может быть недостаточно информации для быстрого реагирования.