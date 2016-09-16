За прошедшие сутки трое украинских военных получили ранения, один - контузию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, однако трое военнослужащих получили ранения, еще один боец - контузию. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но трое военнослужащих получили ранения, и один воин - контузию в результате подрыва на взрывных устройствах в Крымском и Авдеевке", - сказал он.
Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО сутки, с 15 на 16 сентября, боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военных.