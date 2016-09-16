За прошедшие сутки трое украинских военных получили ранения, один - контузию

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но трое военнослужащих получили ранения, и один воин - контузию в результате подрыва на взрывных устройствах в Крымском и Авдеевке", - сказал он.

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО сутки, с 15 на 16 сентября, боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военных.