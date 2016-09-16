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15 марта, 19:03 • 116240 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169841 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139959 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132258 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113898 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106085 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101893 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136487 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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За прошедшие сутки трое украинских военных получили ранения, один - контузию

За прошедшие сутки трое украинских военных получили ранения, один - контузию

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, однако трое военнослужащих получили ранения, еще один боец - контузию. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но трое военнослужащих получили ранения, и один воин - контузию в результате подрыва на взрывных устройствах в Крымском и Авдеевке", - сказал он.

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО сутки, с 15 на 16 сентября, боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военных.

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