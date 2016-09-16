Минулої доби троє українських військових отримали поранення, один - контузію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, проте троє військовослужбовців зазнали поранення, ще один боєць - контузію. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, але троє військовослужбовців отримали поранення, і один воїн – контузію внаслідок підриву на вибухових пристроях у Кримському та Авдіївці ", - сказав він.
Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 15 на 16 вересня, бойовики 30 разів обстріляли позиції українських військових.