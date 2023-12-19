Минцифры презентовало новый дизайн приложения "Дія": что изменилось

С сегодняшнего дня, 19 декабря, государственное приложение "Дія" получило новый дизайн и ряд новых функций. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, передает УНН.

Детали

В ведомстве уверяют, что дизайн приложения станет более удобным, адаптивным и информативным.

Дія уже давно перестала быть паспортом в смартфоне, в приложении появились десятки новых услуг и сервисов, поэтому дизайн должен соответствовать функционалу - объяснили в Минцифры.

Среди главных нововведений в Министерстве выделили:

- Вид документов. С динамическим фоном и увеличенным фото;

- Меню. Контрастное и читабельное;

- Лента. С новостями, сервисами и информацией об обновлениях;

Отмечается, что новый дизайн "Дії" станет доступным в течение суток.

Дополнение

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что в "Дії" будет новый персонализированный раздел. Появится лента с важными обновлениями, сканером QR-кода для проверки документов и рекомендованными услугами.

Раньше в приложении была первая карточка - с донатами, облигациями, еВорогом, а теперь это все есть в ленте.

Меню документа становится более заметным. И вместо отдельного цвета на каждый документ - динамический фон. Динамический фон - это часть защиты, чтобы можно было удостовериться, что это настоящая Дія - рассказал Федоров.

Напомним,

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о предстоящем запуске "Дія.офіс" для чиновников и образовательного приложения "Мрія" на цифровой платформе "Дія", которая уже обслуживает 20 миллионов пользователей.

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