В Минсоцполитики рассказали что войдет в обновленный "Пакет малыша"
Киев • УНН
Министерство социальной политики Украины обновило содержание "пакета малыша", учитывая пожелания родителей и советы экспертов, и планирует включить в него необходимые и качественные вещи для ухода за новорожденными.
Состав "Пакета малыша" пересмотрели с учетом пожеланий родителей и мнений экспертов. О содержании обновленного бэби-бокса рассказали в пресс-службе министерства социальной политики, передает УНН.
Детали
Состав "пакета малыша" пересматривают каждые 4 года.
В ведомстве отметили, что это происходит с учетом экспертного мнения не только работников Минсоцполитики, но и специалистов других министерств, с привлечением родителей младенцев и представителей ЮНИСЕФ.
По результатам обсуждений и фокус-групповых исследований содержание "Пакета малыша" корректируется, учитываются пожелания родителей и их видение относительно того, какие предметы и средства являются не просто необходимыми, но и более удобными и качественными. С учетом результатов таких консультаций Минсоцполитики проводит дальнейшие переговоры с производителями и поставщиками.
Встреча по пересмотру содержимого украинского "бэби-бокса" состоялась накануне Нового 2024 г. Во время этих обсуждений Министерство социальной политики утвердило своим Приказом №1 от 2 января 2024 г. новое содержимое "Пакета малыша". Сейчас скорректированный список еще проходит процедуру государственной регистрации. Ознакомиться с ним можно будет на сайте министерства после завершения государственной регистрации приказа.
Впрочем, чиновники отмечают, что "пакет малыша" стал более рационально укомплектованным. В частности там увеличили количество уже существующих позиций, а также добавили новых товаров, пользующихся спросом у молодых родителей. В частности, в новый "бэби-бокс" отныне будут класть:
- многоразовые влагостойкие пеленки,
- теплая одежда для младенцев (шапочки и человечки),
- плед-одеяло увеличенного размера для более удобного использования,
- зато количество одежды самого маленького размера, из которой малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки) в новом боксе уменьшат.
Заместитель Министра Ульяна Токарева отметила, что при определении комплектации бэби-бокса Министерство ориентируется, прежде всего, на обеспечение надлежащего качества товаров и на потребности большинства детей. Она также отметила, что в связи с ростом прожиточного минимума стоимость бэби-бокса также возрастет до 7689 грн.
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Дополнительно
"Пакет малыша" - это одноразовая натуральная помощь от государства семьям, в которых родился ребенок*. Цель этой программы - поддержать семью новорожденного и помочь ей обеспечить надлежащий уход за младенцем.
Бэби-боксы были введены еще в 2018 г., когда был начат пилотный проект, который реализовывался между Правительством Украины и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и ЮНОПС (Управление ООН по обслуживанию проектов). С тех пор выдано около 700 тыс. "пакетов малыша". Возможен вариант и получения денежной компенсации вместо бэби-бокса, однако часть родителей выбирает именно "Пакет малыша". Ведь получить с рождением ребенка набор с более чем 80 самыми необходимыми вещами и средствами - удобно и выгодно.
Право на "Пакет малыша" имеют также и усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели или патронатные воспитатели, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Украины на законных основаниях, а также лица, признанные в Украине беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, родившие ребенка.
Напомним,
Ранее УНН писал ссылаясь на данные министерства социальной политики, что в прошлом 2023 году "пакет малыша" получили более 37 тысяч украинских семей. Больше всего услугой воспользовались родители из столицы и столичного региона.
В Минсоцполитики рассказали что войдет в обновленный "Пакет малыша"
Министерство социальной политики Украины обновило содержание "пакета малыша", учитывая пожелания родителей и советы экспертов, и планирует включить в него необходимые и качественные вещи для ухода за новорожденными.
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