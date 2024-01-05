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Мінсоцполітики розповіли що увійде в оновлений "Пакунок малюка"

Мінсоцполітики розповіли що увійде в оновлений "Пакунок малюка"

Київ • УНН

 • 40898 перегляди

Міністерство соціальної політики України оновило вміст "пакунку малюка", врахувавши побажання батьків та поради експертів, і планує включити до нього необхідні та якісні речі для догляду за новонародженими.

Склад "Пакунку малюка" переглянули із урахуванням побажань батьків та думок експертів. Про вміст оновленого бебі-бокса розповіли у пресслужбі міністерства соціальної політики, передає УНН.

Деталі

Склад "пакунку малюка" переглядають кожні 4 роки.

У відомстві зазначили, що це відбувається з урахуванням експертної думки не тільки працівників Мінсоцполітики, а й фахівців інших міністерств, із залученням батьків немовлят і представників ЮНІСЕФ.

За результатами обговорень та фокус-групових досліджень вміст "Пакунку малюка" коригується, враховуються побажання батьків та їх бачення щодо того, які предмети і засоби є не просто необхідними, а й зручнішими та якіснішими. Із врахуванням результатів таких консультацій Мінсоцполітики провадить подальші переговори з виробниками та постачальниками.

– розповіли про процедуру перегляду в Мінсоцполітики.

Зустріч із перегляду вмісту українського "бебі-бокса" відбулась напередодні Нового 2024 р. Під час цих обговорень Міністерство соціальної політики затвердило своїм Наказом №1 від 2 січня 2024 р. новий вміст  "Пакунку малюка". Наразі скоригований список ще проходить процедуру державної реєстрації. Ознайомитись із ним можна буде на сайті міністерства після завершення державної реєстрації наказу.

Втім, чиновники відзначають, що "пакунок малюка" став раціональніше укомплектованим. Зокрема там збільшили кількість вже існуючих позицій, а також додали нових товарів, що користуються попитом у молодих батьків. Зокрема, у новий "бебі-бокс" відтепер кластимуть:

  • багаторазові вологостійкі пелюшки,  
  • теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки), 
  • плед-ковдру збільшеного розміру для зручнішого використання, 
  • натомість кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають (бодіки, штанці-повзунки) у новому боксі зменшать.

Заступниця Міністра Уляна Токарєва наголосила, що при визначенні комплектації бебі-боксу Міністерство орієнтується, перш за все, на забезпечення належної якості товарів та на потреби більшості дітей. Вона також зауважила, що у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму вартість бебі-боксу також зросте до  7689 грн.

Як пройти ідентифікацію на пенсію, не виходячи з дому - роз'яснили у Мінсоцполітики21.12.23, 02:10 • 102100 переглядiв

Додатково

"Пакунок малюка" – це  одноразова натуральна допомога від держави сім’ям, у яких народилася дитина*. Мета цієї програми – підтримати  родину новонародженого та допомогти їй  забезпечити належний догляд за немовлям. 

Бебі-бокси були запроваджені ще у 2018 р., коли був започаткований пілотний проект, що реалізовувся між Урядом України та ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) і ЮНОПС (Управління ООН з обслуговування проектів). З того часу видано близько 700 тис. "пакунків малюка". Можливий варіант й отримання грошової компенсації замість бебі-бокса, проте  частина  батьків обирає саме "Пакунок малюка". Адже отримати з народженням дитини набір з більше ніж 80 найнеобхіднішими речами та засобами  – зручно і вигідно.

Право на  "Пакунок малюка" мають також й усиновлювачі, опікуни, прийомні батькам, батьки-вихователі або патронатні вихователі, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що народили дитину.

Нагадаємо

Раніше УНН писав посилаючись на дані міністерства соціальної політики, що минулого 2023 року "пакунок малюка" отримали понад 37 тисяч українських сімей. Найбільше послугою скористались батьки зі столиці та столичного регіону.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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