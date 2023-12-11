Минсоцполитики предлагает продлить выплаты для части ВПЛ после 1 февраля
Киев • УНН
Министерство социальной политики Украины намерено продлить выплаты помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые имеют на нее право, после января 2024 года, сосредоточив внимание на пенсионерах и безработных ВПЛ, а также пересмотрев доступ к помощи для малообеспеченных слоев населения.
Минсоцполитики разработало проект постановления о продлении выплаты помощи для внутренне перемещенных лиц, период выплат для которых завершается в конце января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
Детали
В ведомстве объяснили, что часть внутренне перемещенных лиц с 1 февраля не будут получать выплаты, поэтому министерство разработало проект постановления о продлении выплаты помощи для ВПЛ, которые получали ее до 1 августа 2023 г. и период выплат для которых завершается в конце января 2024 г.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ПФУ назвали продолжительность страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту в 2024 году
Проект постановления предлагает продолжить выплаты для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустроиться в силу объективных обстоятельств, одновременно сочетая это с предоставлением важных социальных услуг (прежде всего, услуг по уходу за детьми, таких как "муниципальная няня"), а также стимулируя трудоспособных членов таких семей искать работу, обращаться за грантовыми программами для открытия собственного дела, проходить переобучение и т.д.
Также этим актом предлагается существенно пересмотреть возможности назначения помощи малообеспеченным, чтобы те семьи, которые оказались в риске бедности, могли активно ею пользоваться.
Отмечается, что этот подход был наработан Минсоцполитики совместно с Минреинтеграции и Минфином, и имеет целью повышение поддержки наиболее уязвимых категорий граждан.
Дополнение
В ведомстве пояснили, что одним из важных инструментов для поддержки внутренне перемещенных лиц является выплата государством пособия на проживание для ВПЛ.
Именно поэтому, в Минсоцполитики предлагают совместить механизм выплат с другими механизмами поддержки семей, чтобы помочь им снова встать на ноги после перемещения и интегрироваться в новые общины
Напомним
Начиная с 1 декабря, выплаты ВПЛ в Украине будут автоматически продлены на шесть месяцев для определенных категорий, включая инвалидов, детей и тех, кто ухаживает за малолетними или тяжелобольными детьми, без необходимости подавать дополнительное заявление.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выплаты для ВПЛ, которые возвращаются из-за границы: в Минсоцполитики рассказали об условиях получения помощи
Минсоцполитики предлагает продлить выплаты для части ВПЛ после 1 февраля
Министерство социальной политики Украины намерено продлить выплаты помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые имеют на нее право, после января 2024 года, сосредоточив внимание на пенсионерах и безработных ВПЛ, а также пересмотрев доступ к помощи для малообеспеченных слоев населения.
В оккупированном Крыму за 2017-2023 годы зафиксировано 9 006 нарушений прав человека
С 2017 по 2023 год в оккупированном Крыму было зафиксировано 9 006 нарушений прав человека, из них 6 365 - против крымских татар. Общее количество политических заключенных и преследуемых достигло 305 человек, в том числе 205 крымских татар.
Команда БФ "МХП - Громаде" вручила бандуру Харьковскому кобзарскому цеху
Благотворительный фонд "МХП - Громаде" подарил бандуру Харьковскому кобзарскому цеху, который популяризирует традиционное украинское кобзарство, во время концерта в честь Остапа Вересая.
Словацкие перевозчики с 11 декабря будут блокировать только грузовики из Украины - Гостаможслужба
Словацкие перевозчики заблокируют движение грузовиков из Украины в Словакию, начиная с 15:00 11 декабря, не нарушая при этом движение личного транспорта. Путешественникам рекомендуется использовать альтернативные пункты пересечения границы
Из-за ночной атаки рф на Киев без света 120 потребителей - Минэнерго
Ночная атака россии на Киев привела к обесточиванию 120 потребителей, а министерство энергетики сообщило о частичных отключениях электричества в 491 населенном пункте по всей Украине из-за различных факторов, включая боевые действия и плохие погодные условия.
Удастся ли Гройсману умыть руки: что скрывает грязная вода водоканала Винницы
Удастся ли Гройсману умыть руки: что скрывает грязная вода водоканала Винницы.
После многолетнего перерыва, ночное железнодорожное сообщение снова заработало между Берлином и Парижем
Восстановленное ночное железнодорожное сообщение между Берлином и Парижем, которое было прекращено в 2014 году из-за низкого спроса, начнется 11 декабря с трех еженедельных рейсов. Услуга является результатом сотрудничества между Deutsche Bahn, ÖBB, SNCF и NMBS/SNCB.
На Херсонщине бойцы ССО уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов
Украинские спецназовцы применили ударные беспилотники для уничтожения российского командного пункта в Олешках Херсонской области. Результатом удара стало полное уничтожение цели.
В Днепре сгорел мемориал памяти о погибших от атаки рф
Пожар повредил мемориал на автобусной остановке в Днепре, посвященный жертвам смертоносной российской атаки; правоохранители начали расследование.
Воздушную тревогу в Киеве объявили после взрывов: Игнат объяснил причину
Игнат прокомментировал ночную атаку российских войск баллистическими ракетами.