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Минсоцполитики предлагает продлить выплаты для части ВПЛ после 1 февраля

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 09:40  •  16072 просмотра

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Министерство социальной политики Украины намерено продлить выплаты помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые имеют на нее право, после января 2024 года, сосредоточив внимание на пенсионерах и безработных ВПЛ, а также пересмотрев доступ к помощи для малообеспеченных слоев населения.

Минсоцполитики разработало проект постановления о продлении выплаты помощи для внутренне перемещенных лиц, период выплат для которых завершается в конце января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

Детали 

В ведомстве объяснили, что часть внутренне перемещенных лиц с 1 февраля  не будут получать выплаты, поэтому министерство разработало проект постановления о продлении выплаты помощи для ВПЛ, которые получали ее до 1 августа 2023 г. и период выплат для которых завершается в конце января 2024 г.

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  Проект постановления предлагает продолжить выплаты для внутренне перемещенных лиц пенсионного возраста и тех ВПЛ, которые не имеют возможности трудоустроиться в силу объективных обстоятельств, одновременно сочетая это с предоставлением важных социальных услуг (прежде всего, услуг по уходу за детьми, таких как "муниципальная няня"), а также стимулируя трудоспособных членов таких семей искать работу, обращаться за грантовыми программами для открытия собственного дела, проходить переобучение и т.д.

- резюмировали в Министерстве социальной политики Украины.

Также этим актом предлагается существенно пересмотреть возможности назначения помощи малообеспеченным, чтобы те семьи, которые оказались в риске бедности, могли активно ею пользоваться.

Отмечается, что этот подход был наработан Минсоцполитики совместно с Минреинтеграции и Минфином, и имеет целью повышение поддержки наиболее уязвимых категорий граждан.

Дополнение

В ведомстве пояснили, что одним из важных инструментов для поддержки внутренне перемещенных лиц является выплата государством пособия на проживание для ВПЛ.

Именно поэтому, в Минсоцполитики предлагают совместить механизм выплат с другими механизмами поддержки семей, чтобы помочь им снова встать на ноги после перемещения и интегрироваться в новые общины

Напомним

Начиная с 1 декабря, выплаты ВПЛ в Украине будут автоматически продлены на шесть месяцев для определенных категорий, включая инвалидов, детей и тех, кто ухаживает за малолетними или тяжелобольными детьми, без необходимости подавать дополнительное заявление.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Мінсоцполітики пропонує продовжити виплати для частини ВПО після 1 лютого
The Ministry of Social Policy proposes to extend payments for some IDPs after February 1
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Минсоцполитики предлагает продлить выплаты для части ВПЛ после 1 февраля

Министерство социальной политики Украины намерено продлить выплаты помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые имеют на нее право, после января 2024 года, сосредоточив внимание на пенсионерах и безработных ВПЛ, а также пересмотрев доступ к помощи для малообеспеченных слоев населения.

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