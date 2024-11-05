Минсоцполитики поручено разработать решение, чтобы люди не теряли субсидии за установку энергооборудования - премьер

Кабинет министров поручил Министерству социальной политики разработать механизм зимней поддержки украинцев, что будет побуждать их к установке альтернативных источников питания и генерации, но при этом люди не будут терять право на жилищную субсидию.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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Понимаем, что зима будет сложной, поэтому всячески поощряем граждан к энергоустойчивости. В частности, к установке альтернативных источников питания и генерации: солнечных панелей, ветровых установок, накопителей электроэнергии. При этом люди не должны потерять право на жилищную субсидию. Сегодня поручаем Минсоцполитики разработать и внести на рассмотрение правительства соответствующий проект решения - сказал Шмыгаль.

По его словам, решение будет предусматривать, что если стоимость установленного энергетического оборудования не превышает 150 тыс. гривен, то субсидия будет сохраняться за семьей.

«Также Минсоцполитики должно разработать механизм, по которому размер субсидии на оплату электроэнергии не будет уменьшаться, даже в случае перебоев электроснабжения. такой подход является частью программы зимней поддержки для наших граждан», - добавил Шмыгаль.

Напомним,

В Украине стартовал отопительный сезон во всех регионах, кроме Херсонской области, тепло подается в 70% жилых домов и более 80% социальных объектов, работают 83% котельных.