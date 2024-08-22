Минсоцполитики планирует в следующем году представить новую модель ухода для людей с инвалидностью

Минсоцполитики планирует в середине следующего года представить новую, более современную модель ухода для людей с инвалидностью. Чтобы каждый человек, особенно ветеран смог выбрать ту опцию, которая максимально комфортна, и чтобы это не заставляло членов семьи терять свою работу. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время VII Международного ветеранского форума, передает корреспондент УНН.

Жолнович попросили прокомментировать отсутствие выплат членам семьи, которые увольняются с работы, чтобы быть сиделками за ранеными ветеранами.

"Социальная услуга ухода с профессиональной сиделкой предоставляется органами местного самоуправления. Кроме того, у нас когда человек получает пенсию и у него есть первая группа инвалидности в рамках этой пенсии, в том числе ветеранской есть надбавка на уход", - сказала Жолнович.

Она отметила, что этой надбавки на уход не видно, потому что она отдается самому человеку, а не тому человеку, который осуществляет уход.

"Поэтому сейчас мы системно пересматриваем все, что касается уходов для того, чтобы обеспечить как можно более качественный формат паллиативного ухода или ухода на дому, или дневного ухода, чтобы каждый человек, особенно ветеран смог выбрать ту опцию, которая максимально комфортна и подходит и чтобы это не заставляло членов семьи терять свою работу. Сегодня, это такой способ - надбавка на уход в самой пенсии ветерана и профессиональный уход с социальным работником, не членом семьи. Но мы будем, это совершенствовать. Я надеюсь, что к середине следующего года предложим новую модель уходов, которая будет более современной", - заявила Жолнович.

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